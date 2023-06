Eredità Berlusconi, le carte riservate sui figli di Veronica Lario: rivelazioni pesantissime

27 giugno 2023 a

I tre figli che Silvio Berlusconi ha avuto da Veronica Lario, Barbara, Eleonora e Luigi "hanno beneficiato di un rapporto fluido con le banche, frutto della credibilità di famiglia, per realizzare lo scorso anno il riassetto della partecipazione in Fininvest. Essi", riporta il Messaggero, "hanno il 31,3% a testa di H14, una delle sette scatole con cui la dinastia di Arcore controlla Fininvest e attraverso questa, MFE, Mediolanum e Mondadori. Come è noto Holding Italiana Prima, Seconda, Terza e Ottava fanno capo allo scomparso fondatore del gruppo: le quattro holding hanno il 61,2% della Fininvest e la destinazione delle quattro società prevista nel testamento che sarà aperto quasi certamente la prossima settimana, dovrebbe cristallizzare il nuovo assetto del gruppo con la previsione di stabilità e il riconoscimento della leadership di Marina e Pier Silvio".

In particolare, H14 "è nata il 29 giugno 2022 quando l’assemblea straordinaria ha dato l’ok a un restyling societario e finanziario, attraverso la scissione proporzionale di asset per un valore patrimoniale di 340,3 milioni di valore, da Holding Italiana Quattordici che aveva esposizioni per 146,4 milioni tra le quali, 143 milioni con le grandi banche italiane ed estere", si legge ancora, "il residuo nei confronti di fornitori, debiti verso l’erario, dipendenti.

Lo sdoppiamento societario fra Holding Quattordicesima e H14 che avranno lo stesso azionariato visto appunto che è proporzionale".

Nella documentazione de Il Messaggero, "compare anche il contratto di finanziamento con Goldman Sachs International di 10 milioni del 2 settembre 2022 firmato da Carlo Sammartano. In data 22 luglio 2022 con Deutsche Bank i tre fratelli azionisti di H14 sottoscrissero un Contratto di Apertura Credito, 'ai sensi del quale DB ha concesso alla Società un apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato per non consumatori, di importo complessivo massimo, alla data odierna, pari a euro 55 milioni'. Dalla documentazione si evince che 'in data 19 giugno 2018, a garanzia delle obbligazioni monetarie rivenienti dal Contratto di Apertura Credito, la Società e DB hanno sottoscritto un atto di pegno avente ad oggetto una garanzia pignoratizia su taluni titoli'. A seguito della scissione di H14, la banca tedesca autorizza che 'i titoli oggetto dell’Atto di Pegno, il Conto Corrente e il Contratto di Apertura di Credito vengano integralmente trasferiti in capo alla Società Beneficiaria'".