Silvio Berlusconi, sfregio nel cuore di Milano: come lo riducono

07 luglio 2023 a

a

a

Lo street artist aleXsandro Palombo ci riprova a dedicare una strada di Milano a Silvio Berlusconi. Il 27 giugno scorso ha fatto trovare il suo murales omaggio al Cav in via Volturno 34 cambiando il nome della targa toponomastica sullo stabile nel quartiere Isola di Milano dove il fondatore di Forza Italia è cresciuto, ma l'opera nel giro di qualche giorno è stata prima vandalizzata e poi rimossa.

"È rimasta solo la sagoma": l'odioso sfregio a Berlusconi, tutto cancellato | Guarda

AleXsandro Palombo però non si è perso d'animo e si è messo di nuovo all'opera realizzando una seconda versione del murale: il Cav, in elegante completo blu con cravatta a pois, con una mano regge un pennello intriso di colla con cui ha affisso la targa toponomastica che riporta l'indicazione del luogo 'Via Silvio Berlusconi 1936-2023' e con l'altra mano fa il gesto delle corna, a terra vicino ai suoi piedi il secchiello con la colla e la scritta 'self-made man'.

Ma anche questa sua opera d'arte pubblica non è stata gradita. In meno di 4 ore è stato vandalizzata. Lo ha reso noto lo stesso street artist, allegando l'immagine dell'opera, in cui il volto e il busto di Berlusconi sono coperti con tratti di vernice bianca. "Anche Silvio Berlusconi vittima della cancel culture? Lo hanno cancellato alla velocità della luce, ma con la stessa velocità che lo ha sempre contraddistinto è tornato più determinato di prima per consegnarci un nuovo messaggio", ha dichiarato in una nota aleXsandro Palombo.