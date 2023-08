Milano, colpo al cuore: vandalizzata piazza Duomo, il video sconvolge la città

08 agosto 2023 a

In tre, tutti vestiti di nero con il cappuccio calato sulla testa, come se fosse la cosa più facile possibile del mondo, si sono arrampicati sulla facciata della Galleria Vittorio Emanuele II sotto gli occhi stupidi della folla di turisti e milanesi che affollava lunedì sera piazza Duomo. Lo stupore si è ben presto però trasformato in sdegno e rabbia: i tre infatti erano armati di bombolette spray e non appena raggiunto il frontone hanno lasciato traccia del loro passaggio con tag, disegni e la parola "king" seguita da un cuore e una stella, ben visibili da terra. Terminata l'opera i tre sono stati inghiottiti dalla notte e addio.

Qualcuno ha subito chiamato le forze dell’ordine e in piazza Duomo sono arrivati i pompieri con un’autoscala insieme a diverse pattuglie della polizia di Stato e della polizia locale. Ma dei tre writers nessuna traccia. Mentre indaga la Digos la scritta verde e nera a pochi metri dedica "A Vittorio Emanuele II. I milanesi" continua a campeggiare all'ingresso del salotto buono della città che registra l'ennesimo sfregio. L'azione non è stata ancora rivendicata ma in molti pensano che si tratti degli ecoattivisti che hanno messo in scena l'ennesima performance per denunciare la crisi climatica. Altri ritengono che siano semplicemente vandali e chiamano in ballo il sindaco Beppe Sala troppo "tenero" nei loro confronti.

Da parte sua il presidente della commissione Sicurezza a Palazzo Marino Michele Albiani ha detto che "rabbia e disgusto è il sentimento di tutta Milano alla vista della Galleria Vittorio Emanuele II colpita da questi vandali". "Gli autori di questo insulto a tutta la città vanno acchiappati e puniti", ha sottolineato Albiani, osservando poi che "allo stesso tempo c'è da chiedersi come siano riusciti a salire fin lassù per realizzare quell'abominio. Chi ha permesso che c'ho avvenisse, allo stesso modo dei vandali, deve essere punito in maniera esemplare".