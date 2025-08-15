Silvana Damato, "ha aperto la porta al killer": cosa non torna

Silvana Damato, la 69enne ex tabaccaia trovata morta nella sua casa a Milano, potrebbe aver aperto la porta al suo assassino. A far propendere gli investigatori per questa ipotesi l'assenza delle chiavi. La donna, dunque, potrebbe aver aperto a qualcuno che conosceva.

Il corpo della donna è stato trovato nella vasca da bagno piena d'acqua nel suo appartamento di Bruzzano, periferia Nord di Milano, lo scorso 8 agosto. La 69enne aveva addosso biancheria intima e vestaglia. Una lesione al collo. La porta dell'appartamento era chiusa a chiave, senza segni di scasso. Inoltre nulla sarebbe stato spostato in casa. A mancare sono solo le chiavi.