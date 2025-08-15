Silvana Damato, "ha aperto la porta al killer": cosa non torna

Silvana Damato, la 69enne ex tabaccaia trovata morta nella sua casa a Milano, potrebbe aver aperto la porta al suo assassino. A far propendere gli investigatori per questa ipotesi l'assenza delle chiavi. La donna, dunque, potrebbe aver aperto a qualcuno che conosceva.
Il corpo della donna è stato trovato nella vasca da bagno piena d'acqua nel suo appartamento di Bruzzano, periferia Nord di Milano, lo scorso 8 agosto. La 69enne aveva addosso biancheria intima e vestaglia. Una lesione al collo. La porta dell'appartamento era chiusa a chiave, senza segni di scasso. Inoltre nulla sarebbe stato spostato in casa. A mancare sono solo le chiavi.
Al momento, le indagini dei carabinieri si starebbero concentrando in modo particolare sulle conoscenze della vittima. "Simpaticissima, carina, sempre sorridente. Una bella persona", hanno detto alcuni degli amici che incontrava al pomeriggio per giocare a Burraco. Sono stati proprio loro che, non vedendola arrivare venerdì pomeriggio per la solita partita di carte, hanno dato l'allarme. "Secondo me ha dato fiducia a qualcuno che non meritava", ha ipotizzato una dei suoi conoscenti al Tgr Lombardia.