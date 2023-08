Milano, pioggia e vento fortissimo: strade allagate, torna l'incubo

26 agosto 2023 a

Violento temporale a Milano, con tanto di strade allagate e vento fortissimo. Un nubifragio che subito rimanda all'incubo di luglio. Il maltempo si è abbattuto sulla città intorno alle 16 di oggi pomeriggio, quando il cielo è diventato grigio e ha iniziato a piovere fortissimo, con raffiche di vento fino a 100 km all'ora.

Il timore è che possa replicarsi lo scenario di fine luglio, quando il nubifragio mise in ginocchio Milano con migliaia di alberi abbattuti. Le segnalazioni sui social sono già tantissime: nelle foto e nei video postati online si vedono le potenti raffiche di pioggia e vento. E non solo: perché in pochi minuti la temperatura, che fino a questa mattina sfiorava i 40 gradi, è poi precipitata di almeno 15 gradi. Nel frattempo si vedono anche rami spezzati caduti nelle strade. Parecchie le chiamate ai vigili del fuoco, anche se al momento non è disponibile l'eventuale stima dei danni.

Le intense piogge previste oggi e domani pomeriggio preoccupano soprattutto per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Di qui l'attivazione delle azioni preventive per rischio idraulico ed esondazione con pulizie preventive e ripetute di tutti i sottopassi e il piano Seveso nei quartieri Niguarda e adiacenti e nel Parco Lambro. Intanto il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei due fiumi e per coordinare gli eventuali interventi.