Milano, nubifragio choc: cadono gli alberi e volano i tetti, cosa succede

26 agosto 2023 a

Il maltempo a Milano provoca danni: si segnalano alberi caduti e tetti scoperchiati. Un 68enne è rimasto ferito lievemente dopo essere stato colpito da una tegola. Il forte temporale, iniziato intorno alle 15.50 di oggi, sabato 26 agosto, si è abbattuto soprattutto sulla zona Nord-Ovest della città. Un grosso albero, come si legge sul Corriere della Sera, è precipitato sulle corsie della Tangenziale Ovest, ad Assago. Per questo per ora si circola a una sola corsia. Altri alberi sono caduti anche a Gorla, San Carlo, Barona, Corvetto e Navigli.

Il nubifragio ha provocato de disagi anche alla circolazione dei tram a causa dei rami caduti sui cavi della rete elettrica e sui binari. In tilt pure i treni: sospesa la linea ferroviaria Milano-Alessandria. Interrotta anche la circolazione dei treni sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, a Pisogne, dove un albero abbattuto dal forte vento è finito sui binari.

Intanto i vigili del fuoco sono impegnati in decine di interventi. Paura a Buccinasco, dove il tetto di una palazzina privata è stato scoperchiato ed è finito in strada in via Mantegna. Per fortuna in quel momento non c'era nessuno. Un testimone ha raccontato: "Ero nel parcheggio dell'Esselunga, il tetto della casa davanti è saltato via, che paura, si è alzato in aria prima di schiantarsi sulla strada".