Milano, 89enne stuprata nell'androne di casa: l'orrore dell'egiziano nel video a circuito chiuso

10 ottobre 2023 a

a

a

Altro orrore a Milano, dove un'anziana di 89 anni è stata stuprata. La donna, con deficit cognitivi, aveva deciso di andare in farmacia, di notte, quando durante il tragitto ha incontrato un uomo. Quest'ultimo si è dimostrato gentile e rassicurante con lei, proponendosi di riaccompagnandola nell'androne di casa. E invece qui l'ha schiaffeggiata e ha abusato di lei per circa un'ora.

L'orrore si è consumato a Sesto San Giovanni, nel Milanese, nella notte tra il 26 e il 27 settembre. I carabinieri sono riusciti a trovare il presunto violentatore. Si tratta di un 42enne egiziano che, dopo aver usato violenza sull'89enne, le ha rubato i soldi che aveva nella borsetta. È stato il custode dello stabile, il giorno seguente, a notare diverse macchie di sangue nell'androne e a chiamare i carabinieri.

Subito dopo lo stupro in stazione a Milano... sconvolgente gesto del marocchino

La donna è stata trovata in stato confusionale con alcune ecchimosi. I militari hanno acquisito le telecamere dello stabile che hanno ripreso tutta la scena. A confermare l'accaduto le indagini della clinica Mangiagalli. Il 6 ottobre i carabinieri hanno rintracciato nella zona della stazione di Sesto lo stupratore; l'hanno bloccato e la vittima l'ha riconosciuto. Non è la prima volta che accade una cosa simile. Qualche mese fa, a Bergamo, un 26enne di origine sudamericana ha violentato ripetutamente una donna di 78 anni che aveva bloccato in strada alle prime luci dell'alba. Anche in quel caso la vittima è stata brutalmente aggredita dal giovane e costretta a subire ripetuti atti sessuali, procurandole tra l'altro varie lesioni al corpo.