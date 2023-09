Milano, 14enne "picchiata e abusata": chi sono i sette accusati

01 settembre 2023 a

È stata picchiata e abusata un anno fa, a settembre 2022, da un presunto amico e altri ragazzi la 14enne di Milano che ora ha deciso di denunciare. L'orrore si è consumato in una struttura sportiva in disuso nel quartiere Bonola a Milano. La vittima si è confidata con un'educatrice di una comunità raccontando la violenza subita. Un abuso preceduto da percosse con bastoni e spranghe. La 14enne parla di sette ragazzi - di età compresa tra 19 e 20 anni - uno è stato arrestato dagli agenti della squadra Mobile, due risultano espulsi, due minorenni sono indagati, altri due non sono stati invece identificati.

"Il livello di violenza esercitato, la pervicacia nel proposito criminoso fanno emergere personalità ciniche, violente, aggressive. Le condizioni di vita dei medesimi, in assoluta promiscuità in edifici abbandonati", si legge nel provvedimento del gip di Milano Patrizia Nobile, "inducono a ritenere che gli indagati non abbiano freni inibitori e che le condotte in esame, lungi dall'essere episodiche, rispondano a istinti irrefrenabili che i medesimi assecondano, in assoluto spregio della mancanza di consenso della persona offesa (peraltro minore), anche come per assecondare logiche di sopraffazione proprie del branco".

Più nel dettaglio, tra i ragazzi accusati c'è un 21enne arrestato e finito in carcere a Rimini raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare, un 22enne ricercato, due minorenni per i quali si procede separatamente davanti al Tribunale per i minori e un quinto già espulso dall'Italia. La squadra mobile di Milano procede invece contro ignoti alla ricerca delle due mancanti persone. La giovane sarebbe stata "tenuta ferma", "picchiata e abusata" con modalità e conseguenze cruente.