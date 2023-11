Milano, la stella di David davanti a casa sua: ondata antisemita, chi hanno colpito

02 novembre 2023 a

"Mi giunge notizia che anche a Milano è apparsa una stella di David davanti alla casa di una ebrea italiana". Emanuele Fiano, big del Pd in Lombardia, ospite di Omnibus su La7 annuncia costernato e visibilmente inquietato quanto sta accadendo nella sua città. Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi in Francia e a Vienna, l'onda antisemita sulla scia della guerra tra Israele e Hamas a Gaza rischia di abbattersi anche sull'Italia.

Una scritta anti-ebraica è apparsa infatti sulla parete di un palazzo nella periferia est della città, secondo quanto riportato dal Giorno. Nel mirino ci sarebbe una donna di 51 anni, insegnante italiana di religione ebraica, che ha trovato sul muro della propria abitazione una stella di David disegnata con spray rosso. Accanto allo stemma diventato tristemente famoso ai tempi della Shoah e della persecuzione nazista, l'aggressore ha riportato anche il numero dell'interno del suo appartamento.

"Con quel messaggio, l'autore ha detto a tutti 'qui abita una ebrea' - è il commento della docente al quotidiano milanese -. Sono terrorizzata per me e la mia famiglia". Il fatto è già stato segnalato ai carabinieri per le indagini di rito e sta per scattare la denuncia, al momento contro ignoti. La donna infatti non ha sospetti di sorta e non si è nemmeno mai fermata a parlare con i condomini dei fatti in Medio Oriente. Il sospetto, dunque, è che qualcuno si sia mosso all'interno delle sue conoscenze, anche a scuola, ben sapendo le origini ebraiche della professoressa.