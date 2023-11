Kimberly Bonvissuto "ha chiesto alla cugina di coprirla": ragazza sparita, sospetti in Procura

24 novembre 2023 a

Da quattro giorni di Kimberly Bonvissuto non si hanno più notizie. La 20enne è scomparsa da Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove nella serata di lunedì la aspettavano a casa, in via Cellini ai Frati. Eppure Kimberly nella sua abitazione non è mai rientrata e non ha più dato notizie di sé. Il telefonino infatti suona a vuoto, spento da giorni, nonostante la ragazza fosse uscita con il caricabatterie con sé.

"Se qualcuno la vede contatti le forze dell'ordine", l'appello sui social della madre, Graziana Tuccio, che ha già informato la Polizia e i Carabinieri dell'allontanamento - ancora non si sa se volontario o meno - della figlia. "Aveva una tuta grigia, scarpe nere e un giubbotto Colmar" racconta ancora la madre preoccupatissima. Stando ad alcune voci riportate da La Stampa la giovane avrebbe avuto un appuntamento con un ragazzo, all'insaputa della famiglia.

Alla madre Kimberly ha raccontato di doversi vedere con la cugina. Le due - è stata la sua versione concordata appositamente con la cugina - avrebbero cenato fuori casa. Così Kimberly e la cugina avrebbero inscenato di tornare a casa allo stesso orario, le 22, per non destare sospetti nelle rispettive famiglie. Da quel momento, però, si sono perse le tracce della ventenne e il suo telefono risulta spento. La cugina ha spiegato che Kimberly le aveva chiesto di "coprirla" perché doveva vedere un ragazzo, ma la giovane ha spiegato di non conoscere la sua identità. Al momento le forze dell'ordine stanno analizzando anche le riprese delle telecamere di sorveglianza per tentare di ricostruire il tragitto fatto da Kimberly da quando è uscita. La ragazza stava cercando lavoro, e tra le ipotesi, ci sarebbe anche l'incontro con persone a lei sconosciute, che potrebbero averle offerto un lavoro.