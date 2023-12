Prima della Scala: hanno confuso l'Avvento col Carnevale

07 dicembre 2023 a

Alla vigilia della Prima della Scala va in scena l'operetta rossa, uno sberleffo alla città di Milano. La girandola dei posti, innescata da Beppe Sala per dar contro ad Ignazio La Russa e fermata da Liliana Segre. Una vicenda surreale, come spiega Mario Sechi su Libero, anche solo per il fatto che il palco reale, al centro delle schermaglie, rappresenta simbolicamente le istituzioni. Il punto è che i soliti noti hanno confuso l'Avvento con il Carnevale.

