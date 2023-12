Prima alla Scala, la diretta: La Russa, "Cosa mi aspetto". Lezione alla sinistra

07 dicembre 2023 a

E' la sera del Don Carlo al Piermarini, è la sera della Prima alla Scala, l'evento più importante, atteso, glamour e insieme politico dell'anno all'ombra del Duomo. Liliana Segre, senatrice a vita e simbolo dell'Olocausto, è l'ospite d'onore nel palco reale dopo ore di polemiche e veleni, risolte grazie alla mediazione del presidente del Senato Ignazio La Russa che siede accanto a lei. Assenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

Ore 18.01 - Pubblico in piedi, applausi per la Segre

La senatrice a vita Liliana Segre, il suo ingresso nel palco reale, seduta in prima fila tra il sindaco di Milano Giuseppe sale il presidente del Senato Ignazio La Russa, e' stata subito applaudita dal pubblico in sala. Tutti in piedi in platea e nel palchi hanno salutato la senatrice con un caloroso applauso, prima dell'inizio dell'opera che inaugura la stagione, il Don Carlo di Verdi.

Ore 17.59 - Salvini, "orgoglio per Milano"

"Sono orgoglioso" che Milano oggi sia al centro del mondo "infatti ho scelto Milano per il G7 trasporti ad aprile. Sono ministro di tutta Italia ma sono sono nato qui e per me Milano e' Milano". Lo ha detto il ministro e vicepremier Matteo Salvini arrivando al Piermarini.

Ore 17.55 - Casellati, "Assistere alla Prima è gioia per il cuore"

"La Prima della Scala è una vetrina sul mondo. La lirica ormai è patrimonio dell'Unesco e oggi assistere a questa Prima di un'opera della maturità di Verdi, che un po' si allontana dalla linea drammaturgica, è davvero un grande piacere, con cantanti straordinari. Quindi è una gioia per il cuore". Così il ministro per le riforme istituzionali Elisabetta Casellati, entrando alla Scala.

Ore 17.54 - La Russa, "mi aspetto una grande serata di musica"

"Mi aspetto una grande serata di musica": è quanto ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa all'agenzia Ansa alla Scala per la prima del Don Carlo.

Ore 17.53 - Il governatore Fontana, "Scala eccellenza lombarda, più forte delle polemiche"

"Alla fine, vince sempre la Scala. Più forte delle polemiche e delle provocazioni, il nostro Teatro, soprattutto nella giornata di Sant'Ambrogio, si eleva su tutto e con la sua maestosità si impone come eccellenza lombarda di cui tutti gli Italiani vanno fieri". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, poco prima dell'inizio del Don Carlo.

Ore 17.46 - Segre, "sono amante della lirica, ho cominciato dal loggione"

"Sono da sempre un'amante della lirica, sono un'abbonata da tanti anni alla Scala e ho cominciato dal loggione. Questo è un punto da ricordare". Lo ha detto all'Adnkronos la senatrice Liliana Segre entrando alla Prima.

Ore 17.42 - Meyer, "Don Carlo tra le opere che preferisco"

Il Don Carlo è "un capolavoro di Verdi, una delle opere che preferisco: grandi cantanti, un grande maestro, una grande orchestra. So che voi tutti siete interessati alla parte sociale di questa apertura, io sono più interessato alla parte culturale". Lo ha detto il sovrintendente della Scala Dominique Meyer, entrando in teatro per la Prima. "Spero che dopo cinque minuti dall'inizio dimenticherò la mia responsabilità - ha aggiunto - e sarò felice di vedere e di sentire l'opera".

Ore 17.41 - Segre arrivata, accolta da Sala e dal prefetto

La senatrice a vita Liliana Segre è arrivata poco fa al Teatro alla Scala per assistere alla Prima del 'Don Carlo' di Giuseppe Verdi. Ad accoglierla il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Segre non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti presenti.