Merate, lezioni di guida di carro armato: ecco come si festeggia l'amore

Giorgia Petani 15 febbraio 2024 a

a

a

Giocare alla guerra. E guidare un carro armato. Manovrare la torretta, usare i comandi di fuoco originali e sparare a raffica con una replica di mitragliatrice pesante. Vestiti di tutto punto. Concentrati come un vero soldato e guardinghi perché il nemico è alle spalle. Alle porte della città tutto questo è possibile. L’Apokas Paintball Park di Merate è infatti l’unico centro presente in Italia ad offrire la possibilità di provare l’esperienza a dir poco unica di guida su carro armato. E muoversi sul campo come in un conflitto vero. «Spieghiamo la storia del mezzo», racconta il responsabile, Daniele Carbone, «poi un istruttore certificato insegna a manovrare il carro armato con i fidanzati che si alternano alla guida. Si studia l’ambiente circostante con i periscopi e si apprende il funzionamento degli strumenti di bordo».

Il costo varia da 200 a 600 euro, ma nonostante le cifre non troppo convenienti, l’iniziativa ha un grandissimo successo. La sorpresa però è scoprire che ci sono liste d’attesa lunghissime che in queste ore in cui si festeggia l’amore e San Valentino c’è stato il tutto esaurito. In occasione della festa degli innamorati sono stati venduti più di 100 pacchetti regalo. E se pensate che a preferire questa forma di regalo siano gli uomini dovrete ricredervi perché a regalare i buoni sono stati per lo più donne. Insomma, sembra che giocare alla guerra stia diventando popolare tra i giovani che non vedono l’ora di provare sempre nuove emozioni all’insegna dell’avventura. Anche se gli organizzatori precisano che non si tratta di scimmiottare la guerra ma semplicemente di fare un’esperienza didattica. «Anche a Natale abbiamo proposto cofanetti simili e lo faremo perla festa del papà. In fondo si tratta di un’esperienza didattica che non ha davvero nulla a che fare con la guerra».

Il centro si trova a circa 35 minuti da Milano e coloro che vivono in altre città d’Italia potranno usufruire del servizio navetta dalla stazione dell'aeroporto di Orio al Serio. La location è aperta tutti i giorni anche nei fine settimana. È possibile indossare la tuta da carrista e il casco radio per comunicare con l’equipaggio. L’esperienza è perfetta per gli amanti dell’adrenalina e delle emozioni forti, o per chi semplicemente ha voglia di provare qualcosa di diverso dal solito. Ma come funziona? Potrete scegliere tra diverse attività e tipologie di mezzi. La guida su un carro armato leggero per una persona ha un costo di 319 euro per una durata di 45 minuti, mentre il prezzo sale a 349 per 2 persone per 1 ora. Se invece volete provare l'esperienza con i vostri amici in gruppi da 3 a 10 persone, dovete chiamare e richiedere un preventivo. Ma ci sono anche altre tipologie come l’Anfibio della guerra fredda, il Cingolato Lanciamissili, il CacciaCarri il cui costo per una persona è di 399 euro per 45 minuti mentre per 2 persone il costo sale a 449 per un’ora.

"La più importante": il ritorno di Andrea Giambruno, le parole su Giorgia Meloni

Non solo: se siete veri appassionati del genere, potrete fare anche una visita guidata al Museo Apokas. Qui, oltre a conoscere la storia dei carri armati avrete la possibilità di salire a bordo di tutti i mezzi della collezione, compresi i carri armati e l’elicottero da combattimento. Ma l’Apokas ha organizzato tutto nei minimi dettagli. Sul sito potrete acquistare anche il pacchetto «Seconda Guerra Mondiale». I clienti avranno l'opportunità di salire a bordo di due autentici mezzi della seconda guerra mondiale. Inoltre, potrete provare a sparare con delle repliche ad aria compressa di famosi fucili americani e tedeschi d’epoca. Il corso inoltre si legge sul sito «ti permette di conoscere e pilotare un autentico Camion gmc a cabina rigida del 1943 o una Ford GPW del 42». Per i meno avventurosi, il centro ha organizzato il trasporto in gruppo per un massimo di 15 persone. È da ricordare che tutti i mezzi messi a disposizione sono innocui, in quanto i sistemi di arma sono stati resi inoffensivi. Per chi invece volesse fare il bis senza preoccupazioni, l’Apokas offre anche la possibilità di guidarne due al prezzo di 399 euro. Il centro è anche noto per altre esperienze fuori dal comune, tra cui l’escape room, feste di addio al celibato e simulazioni di rapimenti.