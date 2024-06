Bandiera della Palestina sul Duomo, dai vescovi ai liberal: tutti zitti di fronte allo sfregio

07 giugno 2024 a

Un giornale – egoisticamente – dovrebbe rallegrarsi quando sceglie una strada unica e originale, non battuta da nessun altro. E tuttavia qui a Libero non ci siamo affatto sentiti confortati, ieri mattina, nello scoprire che gli altri quotidiani e la quasi totalità dei media scritti e audiovisivi avevano scelto di tacere sulla profanazione del Duomo di Milano, sulla cui facciata, il giorno prima, era stata issata e fissata una bandiera palestinese.

Non solo: anche per tutta la giornata di ieri – quindi, per così dire, a mente fredda – il silenzio è incredibilmente proseguito, con le mirabili eccezioni per un verso della Comunità ebraica di Milano, che a onor del vero aveva fatto sentire la sua voce coraggiosa già l’altro giorno, subito dopo lo sfregio, e per altro verso del presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha pronunciato parole limpide. Va dato atto anche al presidente del Senato Ignazio La Russa di un giudizio molto netto e appropriato. (...)