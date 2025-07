Forza Italia sale a 10 consiglieri: si avvicina il rimpasto?

Continua l’ascesa di Forza Italia in Lombardia che rafforza la sua presenza al parlamentino di via Fabio Filzi. La consigliera Marisa Cesana, eletta con la lista per Fontana Presidente, ha ufficializzato la sua adesione al gruppo azzurro in Consiglio regionale, portando il totale dei rappresentanti forzisti a dieci: quattro in più rispetto ai sei eletti alle elezioni del 2023. Un cambiamento numerico sostanziale, che si trasforma in un nodo politico di un certo calibro, specialmente in un momento di riorganizzazione del centrodestra in Lombardia che potrebbe far spuntare l’ipotesi di un rimpasto di Giunta da qui all’autunno. «Sono entrata in Forza Italia perché ho trovato un progetto concreto, serio e coerente», spiega la neo-forzista Marisa Cesana, «in questi mesi ho visto un partito che lavora sul territorio, ascolta gli amministratori e porta avanti valori nei quali mi riconosco: europei, riformisti, liberali. Era giusto dare coerenza anche al mio percorso politico».

La scelta della consigliera, eletta nel 2023 nella lista civica del centrodestra Lombardia Ideale segue quella già compiuta nei mesi scorsi da Giuseppe Licata (ex Azione), Jacopo Dozio (ex Lombardia Ideale) e Ivan Rota (ex lista Moratti), che hanno lasciato le rispettive formazioni per approdare tra gli azzurri. Il gruppo consiliare forzista ha così quasi raddoppiato la sua consistenza in meno di due anni. E altri ingressi sarebbero già pronti per realizzarsi nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, a dare il benvenuto a Cesana ci ha pensato il messaggio di Letizia Moratti, presidente della Consulta nazionale di Fi ed europarlamentare del Partito Popolare Europeo: «Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni e un sincero benvenuto alla consigliera Cesana. La sua scelta rappresenta un segnale chiaro di fiducia nei confronti del nostro progetto politico, fondato su valori europei, riformisti e liberali».