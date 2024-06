Emanuela Folliero: "Hanno scippato mia madre di 93 anni, stro*** maledette. Devono tornare a casa loro"

19 giugno 2024 a

La madre 93enne di Emanuela Folliero è stata scippata a Milano ieri 18 giugno intorno alle 13. La conduttrice Mediaset, la mamma e la zia di 96 anni si trovavano in piazza Argentina, zona Loreto, a Milano, quando una borseggiatrice ha derubato la donna.

La Folliero si è dunque sfogata con alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram. "Sono con mia mamma e mia zia, di 93 e 96 anni, e hanno rubato la borsa per strada, queste stro*** maledette".

E ancora, ha tuonato la conduttrice: "Ma dove viviamo qua? La sicurezza... Ma che! Non si può andare in giro. Adesso mia madre si sente anche male".

"Queste, se le incontro, le meno. Me ne assumo la responsabilità" ha aggiunto in un secondo video. "Vado in prigione io". E poi: "Ma che cosa si devono integrare queste qua? Devono tornare a casa loro. Non hanno una coscienza? Una madre? Una nonna?".

Il problema delle borseggiatrici rom a Milano è molto serio ma il sindaco Beppe Sala sembra non fare nulla per risolverlo. Sembra che la sicurezza della città non sia una priorità.

I video della conduttrice sono stati caricati sulla pagina Instagram Milanobelladadio e hanno fatto subito il giro dei social. "Inutile che si lamenti! Milano è una città di sinistra che ama e accetta questo tipo di cose", si legge nei commenti. "Ma come?! Il fantastico sindaco Sala dice che Milano è sicurissima! Forse dentro il municipio. Perché fuori è diventata una cloaca", scrive un altro.