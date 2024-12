Prima della Scala, Mattarella assente: "Chi si siederà al suo posto nel palco reale"

06 dicembre 2024 a

Ci sarà anche Liliana Segre domani sul palco reale della Scala ad assistere alla Prima della stagione. Segre siederà al posto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sarà impegnato a Parigi per la cerimonia di riapertura della cattedrale di Notre-Dame. Lo apprende l'agenzia LaPresse da fonti della Scala.

Presente sul palco ci sarà la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa, oltre al governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, la vicepresidente della Camera Anna Ascani e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Non sarà presente inizialmente il presidente della Corte Costituzionale Augusto Antonio Barbera, così come non sarà presente nemmeno la premier Giorgia Meloni, assente anche lo scorso anno. Tra gli ospiti illustri, anche i tenori Placido Domingo e José Carreras.

La presenza della Segre, senatrice a vita e testimone vivente dell'orrore della Shoah, è particolarmente significativa anche per motivi politici: oltre a rasserenare gli animi e sminare il campo delle polemiche delle opposizioni sull'eterno allarme fascismo riferito al governo di centrodestra (la coabitazione con l'ex missino La Russa è un nuovo colpo alla propaganda anti-Meloni), la Segre sul palco reale è la migliore risposta possibile alle probabili contestazioni pro-Pal e anti-israeliane già paventate un paio di giorni fa dallo stesso Sala.

Secondo il sindaco di Milano, infatti, quest'anno il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, "sarà teso". "Sento che questo anno l'atmosfera rischia di essere più calda degli altri anni ma è una situazione generale, tra chi manifesta per la Palestina, tra le difficoltà di tanti. Quindi sarà un Sant'Ambrogio un po' più delicato", ha sottolineato Sala a margine della presentazione del programma espositivo milanese del 2025.

Per quanto riguarda la sicurezza "stiamo lavorando con il prefetto e con il questore", ha spiegato poi. "Per me" Sant'Ambrogio "è la giornata più bella dell'anno e anche la più faticosa". Quest'anno, oltre alla cerimonia di consegna degli Ambrogini e alla Prima del Teatro alla Scala, si terrà anche l'inaugurazione di Palazzo Citterio, che ospiterà i nuovi spazi della Pinacoteca di Brera.