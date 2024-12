Milano choc, il camion travolge mamma, nonna e gemellini sulle strisce pedonali: 34enne morta, l'autista scappa

11 dicembre 2024 a

a

a

Milano sconvolta per l'incidente mortale di questa mattina all'incrocio tra viale Scarampo e viale Renato Serra, in zona vecchia Fiera: un camion, girando a destra al semaforo, ha travolto e ucciso una donna di 34 anni, che attraversava le strisce pedonali.

Con lei c'erano i figli, due gemellini di un anno. Il passeggino era spinto in quel momento dalla nonna, rimasta illesa, come il marito e i nipotini. L'autista del camion, a quanto si apprende, è fuggito dopo l'incidente facendo perdere le proprie tracce.

Per la mamma 34enne, una donna peruviana residente a Milano, non c'è stato nulla da fare e i soccorritori del 118 ne hanno dovuto constatare il decesso sul posto. La nonna, una donna di 59 anni, e i due gemellini, nati a Milano un anno e mezzo fa, sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Niguarda, ma - fa sapere l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia - sono apparentemente illesi. Il padre dei bambini, un uomo di 36 anni, non si trovava sul posto al momento dell'incidente.

Sono in corso le ricerche dell'autista del camion da parte della polizia locale, che indaga su quanto accaduto. Sembra - a quanto si apprende - che la famiglia, quando è stata travolta dal mezzo che svoltava a destra, stesse attraversando l'incrocio sulle strisce pedonali e con il semaforo verde. Come si evincerebbe da un video visionato dagli inquirenti, l'autista del camion non si sarebbe accorto della presenza della vittima sulle strisce.