Madre uccisa a Milano, arrestato il camionista: italiano, 24 anni, negativo l'alcol test

È risultato negativo all'alcol test il camionista di 24 anni, italiano, che a Milano ha travolto e ucciso una donna di 34 anni che stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali e con il semaforo verde, insieme alla madre di 59 anni e ai suoi due figli, due gemelli di un anno, che erano nel passeggino. Nonna e nipoti sono rimasti feriti dopo l'impatto ma starebbero bene. Nulla da fare, invece, per la 34enne. La tragedia è avvenuta intorno alle 9.45 di oggi, mercoledì 11 dicembre, in viale Renato Serra. Il camionista, che è scappato dopo aver investito le due donne e i due piccoli, è stato rintracciato successivamente dalle forze dell'ordine e arrestato per omicidio stradale aggravato dalla fuga.

Il giovane è stato rintracciato dalla Polizia locale in una cava ad Arluno, nel Milanese, dove stava lavorando. Il mezzo a bordo del quale viaggiava era un autoarticolato che caricava e scaricava terra. Al momento il 24enne è detenuto nel carcere di San Vittore. Sul posto, questa mattina, allertati dal 118, gli agenti della polizia locale, diretti dal comandante Gianluca Mirabelli, che hanno avviato le indagini, esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il camion che proveniva da fuori città aveva il semaforo verde all'incrocio con viale Serra. In quel tratto, però, chi svolta verso destra - in direzione piazza Stuparich - deve comunque dare la precedenza ai pedoni che attraversano la strada, anche loro con il semaforo verde. A commentare quanto accaduto è stato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini: "Non si può morire così. Una preghiera per questa mamma e un pensiero ai due figli e alla nonna, per fortuna illesi. E ora pena dura e senza sconti all’autista fuggito senza prestare soccorso (e appena arrestato). Questo sabato entreranno in vigore le nuove regole del Codice della Strada che aiuteranno a contrastare l’inaccettabile strage sulle strade italiane".