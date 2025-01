Capodanno in Duomo, "gravità assoluta": la Procura apre un'inchiesta? Beppe Sala ancora muto

06 gennaio 2025 a

Sarà aperta formalmente un'inchiesta della Procura di Milano sulle presunte aggressioni e molestie sessuali che una studentessa di Liegi, come ha raccontato in una intervista su un quotidiano online del Belgio, avrebbe subito con cinque suoi amici la notte di Capodanno in piazza Duomo. Lo riporta l'Ansa. A dare spazio alle loro testimonianze è stato in primis il quotidiano Libero, che anche nell'edizione di oggi, lunedì 6 febbraio, dedica la prima pagina a questa storia sconvolgente, cercando di ricostruire i fatti e capire cosa sia realmente successo quella notte.

L'indagine per violenza sessuale di gruppo, per ora senza indagati, verrà aperta in base a notizie di stampa, in attesa di una denuncia della ragazza, e sarà coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia di Stato che nelle scorse ore ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. "Quello che è successo in piazza Duomo" a Capodanno "non è una cosa che possiamo far finta di non vedere o sottovalutare. È una cosa di una gravità assoluta - ha detto il presidente lombardo Attilio Fontana, a margine del pranzo benefico promosso dai City Angels, la Befana dei clochard -. Queste persone che non intendono integrarsi con la nostra nazione, con i nostri valori, hanno fatto una sorta di dimostrazione plateale. Era un tentativo di dimostrare una loro presa di posizione netta contro l'Italia, la Lombardia, Milano, e non possiamo fare finta di nulla. Altrimenti significherebbe rischiare, per il futuro, di essere travolti da questa situazione".