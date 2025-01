BolaWrap, ai vigili di Sesto la nuova pistola ferma-delinquenti

Massimo De Angelis 20 gennaio 2025 a

a

a

Arriva dagli Stati Uniti per finire sulle strade di Sesto San Giovanni con la missione sicurezza. Il BolaWrap, uno strumento tecnologico all’avanguardia, è entrato in fase di sperimentazione presso la Polizia locale. Questo dispositivo non letale, progettato per immobilizzare soggetti senza l’uso della forza fisica, rappresenta una novità e ricorda gli strumenti dei cowboys, ma con un tocco moderno.

Il dispositivo spara una corda in kevlar (resistente fibra sintetica), avvolgendo gli arti inferiori o superiori del soggetto nel raggio di circa 3-8 metri, grazie a un sistema di puntamento laser. Ideato in America, l’oggetto è stato pensato per gestire situazioni di pericolosità in modo sicuro e rispettoso, riducendo i rischi sia per gli agenti che per le persone coinvolte. Accanto al BolaWrap, i vigili urbani stanno utilizzando anche il taser, con l’obiettivo di migliorare la gestione operativa e affrontare contesti complessi in maniera efficace.

Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, annunciando la novità sui social, spiega come «l’introduzione del BolaWrap rappresenta una risposta decisa contro la criminalità e la violenza, nell’ottica di difendere la legalità, nonché la protezione dei cittadini». Soddisfatta anche la Lega, visto che «il dispositivo ha dimostrato di essere utile per immobilizzare persone in stato di agitazione. Viene considerato una valida alternativa ai metodi tradizionali di contenimento, nel tentativo di diminuire i danni fisici e psicologici sia per i soggetti coinvolti che per gli operatori durante gestione di situazioni critiche».