Milano, ecco qual è davvero il cuore della corruzione sinistra

C’è la data del 17 dicembre 2024 sulla lettera indirizzata all’architetto Marinoni (ai tempi già indagato per non aver dichiarato legami con società coinvolte in iniziative immobiliari): l’assessore Tancredi lo informa che «il sindaco ha disposto la Sua nomina in qualità di componente della Commissione per il Paesaggio per il quadriennio 2024-2028». Una riconferma che segue l’atto di tre anni prima (era il 22 dicembre del 2021), quando Sala aveva nominato Marinoni presidente di quella stessa commissione (fu nominato dal sindaco anche Giovanni Oggioni, arrestato lo scorso marzo per corruzione, frode processuale, depistaggio e falso, poi scelto come vicepresidente). Da lì in poi comincerà il declino dell’organo incaricato di vagliare i progetti che stavano ridisegnando Milano, il perno cui ruota attorno la maxi-inchiesta sull’urbanistica milanese, travolto dalle inchieste e azzerato dalle dimissioni di quattordici membri (su quindici), due mesi fa, col trasferimento (temporaneo) delle pratiche paesaggistiche negli uffici di Città Metropolitana. Il domino era partito già a fine aprile, coi saluti del presidente, Alessandro Ubertazzi, e di altri tre membri, tra cui proprio Marinoni (oltre all’architetto Giacomo De Amicis e all’ingegnere Dario Vanetti), dopo gli accertamenti avviati nei loro confronti in merito a presunti abusi edilizi sul palazzo di sette piani in costruzione in piazza Aspromonte (il progetto “Hidden Garden”) da cui è partita la slavina che ha seppellito l’urbanistica. I quattro, nonostante il rinnovo della commissione per garantire maggiore trasparenza, erano stati riconfermati. La giunta era poi corsa ai ripari, approvando una delibera di aggiornamento del regolamento (approvato nell’ottobre del 2024) della commissione per provare a stringere la maglie e a far circolare aria nuova. Non è servito.

LE REGOLE

Ma come funziona la Commissione per il Paesaggio? Innanzitutto, si tratta di un organo tecnico–consultivo del Comune di Milano che esprime «pareri obbligatori non vincolanti in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche», con un occhio di riguardo verso la «coerenza del progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti» sulla base dell’istruttoria tecnica degli uffici, il tutto in un’ottica di «tutela complessiva del territorio comunale». In totale 15 membri (con un presidente e un vice), esterni al Comune, nominati dal sindaco sulla base della graduatoria uscita dall’avviso pubblico rivolto agli Ordini professionali, ai Collegi, alle Associazioni, alle Università, alle Sovrintendenze e in carica quattro anni: otto di loro non possono svolgere attività di libera professione a Milano.Il compenso? Nessuno.