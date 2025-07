Beppe Sala e Boeri, la chat dell'imbarazzo: bordate sui senzatetto

Fatta questa divertente parentesi, ecco altri scambi via chat tra il sindaco di Milano e l’archistar. Il 22 febbraio del 2022, Beppe Sala scrive a Boeri su whatsapp: «Vi ricevo volentieri ma ti premetto che il progetto che mi ha fatto vedere Giancarlo (Tancredi, ndr) politicamente non mi sento di portarlo avanti. Ho fatto tutta la campagna sul tema delle “rigenerazioni” e non posso fare spuntare torri dove oggi non c’è nulla. Poi (mia personalissima opinione avendo abitato lì) non penso che per i residenti lo stato attuale delle cose sia un problema».

Si parla della riqualificazione di Cadorna. Risponde l’archistar: «Capisco. La mia idea è di fare al posto dei binari un grande parco di tre ettari e un quartiere per giovani. E la sede Accademia Scala su Mario Pagano. Ma certo bisognerebbe fare ragionare promotori (che sono gli stessi di piazzale Loreto) e io non ho abbastanza forza. Verrei con Masseroli e Balducci ma se vuoi ci vediamo prima per poterti spiegare bene progetto». Sala ribatte: «Meglio prima io, te e Tancredi. Ok, faccio fissare?». E Boeri: «Benissimo». Alla fine salterà tutto. Un altro fronte su cui si concentra la procura di Milano è quello dello stadio. In questo caso l’archistar sembra molto rigido. Il 10 settembre del 2019, dopo che il progetto con la sua firma per lo stadio viene bocciato, scrive così al sindaco: «Siamo stati esclusi perché non rispettavamo i parametri del masterplan presentato a luglio dalle società.

Da quando presentare un masterplan equivale a farlo approvare? Noi abbiamo rispettato le loro richieste ma abbiamo modificato masterplan per migliorare gli spazi per il quartiere, ad esempio creando un parco di 20 ettari e distanziando lo stadio dalle case. E adesso il nostro contributo diventa invisibile... davvero incredibile. Attenzione che si crea un grave precedente di sostituzione di interessi privati e decisioni private ai criteri di informazione e scelta del Comune basati sull’interesse collettivo. Beppe per me il caso è chiuso, perdere concorsi è del tutto normale... ma ti segnalo che qui la cosa è diversa». Risponde Sala: «Per lo stadio mi sembrano folli. Mi stanno mettendo in difficoltà. Ora vediamo cosa fare».