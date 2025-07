Milano, "riconfermato l'appoggio e il sostegno": terminato l'incontro tra Beppe Sala e il Pd

È terminato dopo circa due ore l'incontro tra il sindaco di Milano Beppe Sala e la delegazione del Partito democratico milanese, con il segretario metropolitano Capelli, la segretaria regionale Roggiani, la consigliera comunale Uguccioni. Al termine il Pd parla di inocontro "costruttivo", nel quale è stato "riconfermato l'appoggio e il sostegno" al sindaco.

"È stato un incontro costruttivo. Come delegazione abbiamo ribadito al sindaco l'appoggio e il sostegno del Partito Democratico. Abbiamo espresso le nostre priorità, confermando al sindaco la necessità di segnali di cambiamento per rispondere ai nuovi bisogni della città. Può essere un'occasione per ripartire, investendo sul confronto serrato con la città da parte di tutto il centrosinistra, dando priorità alle sfide più pressanti che hanno investito Milano: diritto all'abitare, direzione dello sviluppo urbanistico, accessibilità, equità e città pubblica". Così il segretario metropolitano dei dem, Alessandro Capelli, a margine dell'incontro con il sindaco di Milano Beppe Sala.