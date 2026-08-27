Milano, non si ferma all'alt e investe un finanziere: è in fuga, caccia all'uomo

Un militare della Guardia di Finanza è rimasto ferito stamani, giovedì 27 agosto, da un'auto il cui conducente ha finto di fermarsi a un posto di blocco per poi ripartire stamani a Morimondo, nel Milanese. La dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire: il militare è rimasto ferito forse perché agganciato dalla vettura o forse perché caduto nel tentativo di fermare l'auto il cui conducente è scappato in direzione sud, verso la provincia di Pavia. Le condizioni del finanziere, trasportato in ospedale, non sarebbero critiche. L'automobilista è ancora in fuga.