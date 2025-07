Beppe Sala, Maurizio Gasparri azzera la sinistra: "La differenza tra noi e voi"

"A differenza della sinistra noi siamo garantisti nei confronti di tutti . Loro sono garantisti solo quando sono coinvolti i loro esponenti e sono giustizialisti estremi quando sono coinvolti altri - ha spiegato Gasparri -. Quindi noi non abbiamo chiesto le dimissioni di Beppe Sala. Poi, il Salva Milano era un provvedimento sull'urbanistica. Noi lo condividiamo, perché io sono solidale con quelle famiglie e con quelle imprese che non sanno se potranno avere la casa. Un disastro. ma Sala deve farsi un esame . A me fa effetto vedere tutta una serie di professionisti, per esempio gli archi-star, che facevano i consulenti delle aziende con parcelle e poi stavano nella commissione che dava dei pareri".

E ancora: "Ora questo è un Paese dove si discusso a lungo di conflitto d'interesse, c'è una commissione che non poteva sfuggire totalmente all'amministrazione. Quindi è un fallimento politico. Anche perché Sala fino a qualche mese fa era annunciato come leader di sintesi della sinistra riformista, radicale e del campo largo. E adesso non si capisce se si dimette o no. Il sindaco è in una condizione di affanno. Quindi c'è un fallimento politico di quello che doveva essere un potenziale condottiero della squadra avversa. Quindi la sinistra dovrebbe avere un po' più di umiltà e mantenere i piedi per terra", ha concluso tranchant Gasparri.