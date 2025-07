Beppe Sala, bomba dei pm a poche ore dal Consiglio: il bonifico nel mirino

L'interesse degli investigatori si concentra in particolare su una serie di progetti immobiliari promossi dalla RealStep e transitati negli ultimi mesi al vaglio della Commissione Paesaggio del Comune , organo consultivo sul fronte estetico e architettonico dei nuovi interventi. In almeno due casi, i progetti hanno ottenuto un parere favorevole — in uno dei quali con riserva — proprio nel periodo successivo al finanziamento.

Uno dei dossier sotto esame riguarda un intervento di rigenerazione urbana in via Barrella 6, dove un edificio ex industriale è destinato a essere trasformato in una struttura di co-living con 190 appartamenti. Il progetto è stato discusso dalla Commissione Paesaggio il 15 gennaio 2024, con un primo via libera condizionato. A distanza di quattro mesi, il 23 maggio, è arrivato il parere favorevole anche per una variante relativa al recupero abitativo del sottotetto. Alla seduta del 15 gennaio partecipò anche il presidente della Commissione, Giuseppe Marinoni, attualmente indagato nell’ambito dell’inchiesta.

Sempre targato RealStep è il progetto "Co Factory" in via Polidoro da Caravaggio 30, che mira alla trasformazione di un’ex area di stoccaggio nel primo hub italiano dedicato alla fabbricazione digitale e prefabbricazione. Anche in questo caso, l’attenzione degli investigatori si concentra su tempistiche, iter autorizzativi e soggetti coinvolti.