Festival del Cantiere senza permessi? A Beppe Sala va bene così

Che un centro sociale abusivo dal 2001 avesse tutte le carte in regola per organizzare un festival di tre giorni in città pareva molto strano. E infatti la festa con cui il Cantiere ha festeggiato i suoi 25 anni - Here25tay, "qui per restare" - occupando quasi l’intero tratto di via Monte Bianco compreso tra via Silva e via Masaccio, in regola non era. I locali dell’ex Derby Club di via Monte Rosa si sono aperti alla strada adiacente, dove è stato allestito un grosso palco, oltre a diverse bancarelle con panini vegetariani e frittelle vendute a prezzi non poi così popolari. Per di più, l’accesso al suolo pubblico occupato già prevedeva la presentazione di un’offerta libera da parte degli avventori.

A raccogliere le numerose lamentele del quartiere tutt’altro che deliziato dal rumore dei concerti e dal traffico di squatter, anarchici e no -global ci ha pensato la consigliera Fdi al Pirellone Chiara Valcepina, che poi ha inoltrato la pratica al collega di partito nel parlamentino milanese, Francesco Rocca. Il consigliere ha quindi presentato una domanda a risposta immediata agli uffici competenti, chiedendo se fossero presenti i permessi di occupazione del suolo pubblico e se fosse stato rispettato l’iter previsto per questo tipo di eventi. La risposta dell’assessorato allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro, chiara e semplice, ha fatto sapere che «l’ufficio Suev (Sportello Unico Eventi) non ha rilasciato nessuna autorizzazione in merito».