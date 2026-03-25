Aviaria, in Lombardia il primo caso per un essere umano in Europa

Identificato il primo caso di influenza aviaria in Italia: è in Lombardia, anche se per fortuna si tratterebbe di un caso di infezione a bassa patogenicità. Il paziente è stato descritto come una persona fragile, con malattie concomitanti e proveniente da un paese extraeuropeo dove avrebbe contratto l'infezione. Al momento è ricoverato, come ha fatto sapere il ministero della Salute. Intanto, ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso, tutte le persone che sono state in contatto con l'uomo che ha contratto il virus "sono state individuate e visitate. Sono state tipizzate e per fortuna non è stato accertato alcun caso di contaminazione fino ad oggi".

Il paziente è un ragazzo di circa 20 anni, arrivato da un Paese africano nella notte fra giovedì e venerdì scorso. Bertolaso ha chiarito che dopo l'atterraggio a Malpensa, il giovane presentava dei sintomi di tipo influenzale con febbre molto alta e tosse ed è stato controllato e portato al pronto soccorso del San Gerardo. Lì il ricovero con il sospetto che fosse un caso particolare di influenza. E alla fine gli esami hanno confermato che si trattava di influenza aviaria.