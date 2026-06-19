Orrore a Milano, si schianta in moto e muore decapitato

Un incidente violentissimo, una morte atroce: un uomo di 62 anni residente a Pieve Emanuele (Milano) si è schiantato con la propria moto contro un palo dell'illuminazione ed è morto decapitato nella tarda serata di giovedì in viale Forlanini, periferia Est di Milano

Secondo la ricostruzione della Polizia locale, l'uomo proveniva dall'aeroporto di Linate e intorno alle 23.30 ha superato il veicolo in marcia sul lato sinistro, urtando lo spartitraffico centrale e perdendo il controllo della moto: è andato poi a urtare un palo della luce posto sullo spartitraffico ed è quindi morto decapitato. L'impatto è stato devastante: corpo e testa sono finiti a circa 40 metri di distanza.

La vittima si chiamava Gianpaolo Testa: grande appassionato di motori e di due ruote, fin da giovanissimo aveva iniziato a correre sui circuiti della Lombardia con le moto da cross. Un amore diventato lavoro: Testa aveva infatti creato la società Tg Motors, oggi attiva a Fizzonasco e dedicata a vendita e riparazioni di auto e moto da corsa. Negli anni Novanta, come riporta MilanoToday, Testa era diventato anche pilota nel campionato Gran Turismo gruppo N e quindi di fuoristrada. Una passione instancabile che l'ha portato a costruire prototipi portati in gara nei campionati italiani di velocità fuoristrada.