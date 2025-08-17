Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

I pro-Pal ora sfilano in auto...

domenica 17 agosto 2025
I pro-Pal ora sfilano in auto...

2' di lettura

 «Ma questi chi sono?», chiede l’anziana bloccata al semaforo di piazzale Loreto sotto un sole cocente. Non suda perché i vecchi non sudano mai ma è sfinita dalla canicola e non comprende quella sfilata di macchine zeppe di giovani palestinesi che sventolano kefiah e bandiere mentre percorrono i viali di una Milano deserta e appunto boccheggiante. Gli slogan sono i soliti del sabato pomeriggio e pure le facce.
È la modalità che cambia. Non si sfila a piedi ma in auto, moto e bici. Il ritrovo è in piazzale Loreto: sono una cinquantina le auto coinvolte, praticamente lo stesso numero di quelle in circolazione. Alcune hanno copricofano e coprispecchietti customizzati con la bandiera della Palestina, che sventola da ogni finestrino insieme a quelle della Pace, di Potere al Popolo e Cambiare Rotta. Mentre gli organizzatori dell’Api (Associazione Palestinesi d’Italia) passano di auto in auto per invitare i partecipanti a tenere la destra per permettere al poco traffico dell’agosto milanese di defluire tranquillamente.

Dalle finestre, al passaggio della carovana, qualcuno urla “Free Palestine”. Qualche altro non risparmia critiche e rimbrotti. In alcune tappe del percorso, ci sono persone in attesa con bandiere e cartelli. Uno di questi ricorda Marah Abu Zuhri, 20 anni, una delle centinaia di vittime della fame a Gaza, arrivata in Italia in stato di grave malnutrizione nella notte tra il 13 e il 14 agosto e morta ieri a Pisa, dove era stata ricoverata d’urgenza. Ma al di là dei toni, è la modalità della protesta a creare qualche sconcerto. Chi giura che si tratta di un esperimento lampo. Chi scommette che sarà la modalità adottata in futuro. Però c’è il rischio boomerang: come faranno gli ambientalisti vari a sostenere la protesta adesso che sfila in auto e inquina l’aria? Interrogativi di una sabato agostano che restano sospesi nell’aria come le urla e gli slogan anti Israele. In fondo Milano è semi-deserta e di traffico ce n’è davvero poco. Già da sabato prossimo sarà tutta un’altra storia.

Incastrati dal video Messina, chi spunta tra i "No Ponte" anti-Salvini: ora è tutto chiaro

Vergogna a Milano Stefano Apuzzo, l'ex deputato dei Verdi attacca Liliana Segre al corteo

Fronte pro-Pal Francesca Albanese abbraccia l'amico di Hamas

tagpro-pal

Incastrati dal video Messina, chi spunta tra i "No Ponte" anti-Salvini: ora è tutto chiaro

Vergogna a Milano Stefano Apuzzo, l'ex deputato dei Verdi attacca Liliana Segre al corteo

Fronte pro-Pal Francesca Albanese abbraccia l'amico di Hamas

ti potrebbero interessare

312x207

Messina, chi spunta tra i "No Ponte" anti-Salvini: ora è tutto chiaro

413x329

Stefano Apuzzo, l'ex deputato dei Verdi attacca Liliana Segre al corteo

947x550

Francesca Albanese abbraccia l'amico di Hamas

Andrea Morigi
6000x4000

Il Pd contro Israele arruola anche papà Cervi: "Oggi sarebbe pro-Gaza"

Alberto Busacca