Milano, investita e uccisa: arrestata la madre del minorenne rom alla guida

La Polizia locale di Milano ha fermato la madre di due dei ragazzini che lo scorso 11 agosto, a bordo di un'auto hanno investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis in via Saponaro a Milano. La donna, 33 anni, madre del minorenne che era alla guida dell'auto, è stata arrestata oggi all'interno dei giardini di viale Cermenate e portata nel carcere di San Vittore per un cumulo pena da scontare di 3 anni e 10 mesi. Fra i reati, furti commessi tra il 2017 e il 2019. La donna è stata trovata in possesso di oltre 130 grammi in monile d'oro e 1.500 euro in contanti. La 33enne è stata anche denunciata a piede libero per ricettazione.

Articolo in aggiornamento