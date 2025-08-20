Libero logo
TrumpPutin
PippoBaudo
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Milano, investita e uccisa: arrestata la madre del minorenne rom alla guida

mercoledì 20 agosto 2025
Milano, investita e uccisa: arrestata la madre del minorenne rom alla guida

1' di lettura

La Polizia locale di Milano ha fermato la madre di due dei ragazzini che lo scorso 11 agosto, a bordo di un'auto hanno investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis in via Saponaro a Milano. La donna, 33 anni, madre del minorenne che era alla guida dell'auto, è stata arrestata oggi all'interno dei giardini di viale Cermenate e portata nel carcere di San Vittore per un cumulo pena da scontare di 3 anni e 10 mesi. Fra i reati, furti commessi tra il 2017 e il 2019. La donna è stata trovata in possesso di oltre 130 grammi in monile d'oro e 1.500 euro in contanti. La 33enne è stata anche denunciata a piede libero per ricettazione. 

Articolo in aggiornamento

La Roma di Gualtieri Lo sfacelo dei campi rom nella Capitale

Cos'è successo Notte di terrore sulla linea 90 Rissa con catene e pitbull

Milano Milano, poliziotti presi a calci e pugni: il pestaggio choc

tagmilanoromcecilia de astis

La Roma di Gualtieri Lo sfacelo dei campi rom nella Capitale

Cos'è successo Notte di terrore sulla linea 90 Rissa con catene e pitbull

Milano Milano, poliziotti presi a calci e pugni: il pestaggio choc

ti potrebbero interessare

209x118

Lo sfacelo dei campi rom nella Capitale

Lorenzo Cafarchio
1308x736

Notte di terrore sulla linea 90 Rissa con catene e pitbull

Andrea Fatibene
272x168

Milano, poliziotti presi a calci e pugni: il pestaggio choc

Andrea Fatibene
446x403

Milano, uccide il cognato a coltellate: "Mi avete preso"