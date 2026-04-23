Milano, lo scandalo escort e i calciatori già alla gogna

L’incredibile scoperta di queste ore è che ai giocatori di calcio (e ai ricchi sportivi in generale) piace divertirsi moltissimo. Alcuni vanno nei locali alla moda. E prendono le bottiglie di champagne. E si vestono come gli Avengers. E spendono una marea di grano. E fanno “il tavolo”. E affittano il privè. E tengono noialtri poveracci a distanza di (in)sicurezza. E si circondano di nani & ballerine in quantità industriale. E “nani & ballerine” non è un modo di dire, ché a volte davvero “affittano nani” per becera goliardia.
E quasi sempre “le ballerine” non vanno a bere lo champagnino al tavolo in quanto innamorate del terzino di turno, bensì perché attratte dal loro portafoglio. E queste ragazze - non ci crederete - in genere sono di una bellezza sconvolgente. E quelle bruttarelle mica le trovi a quei tavoli. E a volte - giuro, è vero - questi calciatori passano addirittura al dopocena. E spendono altro grano, molto grano, per acrobatiche sedute di “zumba” organizzate in stanze lussuose di alberghi lussuosissimi. E - robe da matti - quasi sempre poi non scocca la fiamma dell’amore, cioè, il giorno dopo calciatore & bellezza non si mandano il messaggino con scritto «ti penso tanto e ho le farfalle nello stomaco», ma al limite «ammazza quanto mi costi».
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Non ci crederete, ma è davvero così: il giovane calciatore, anche nell’era barbara e tristissima della non-comunicazione, continua a coltivare vizi e vizietti e, addirittura, in certi casi ci dicono - si spinge persino più in là. E aspira gas friccicarelli da specie di palloncini gonfiabili per attizzarsi ancora di più. E spende altro grano. E ascolta musica discutibile. E fa di tutto per esibire il suo benessere. E continua a fare tutte quelle cose che- a leggere qua e là nell’immacolato tribunale social- noialtri al loro posto non faremmo mai! Ma chi lo sa se poi è davvero così. Ecco, tutte queste incredibili scoperte sono diventate materiale per fare un po’ di sensazionalismo e sputtanare lor signori. Il calciatore vive in una condizione di benessere lontanissima dalla nostra? E allora noi proviamo a complicargli la vita pubblicando qua e là nome e cognome del fedifrago. E fa niente se dal punto di vista della legge non c’è nulla (al massimo trattasi di questione morale), perché quelli son ricchi e siccome non ci fanno entrare nel loro privè, si meritano di finire alla gogna. E pazienza se poi a soffrire saranno mogli, fidanzate, famiglie intere: problemi loro, tanto hanno grano a strafottere per sistemare le cose e comunque chisseneimporta.