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Milano, lo scandalo escort e i calciatori già alla gogna

Circolano i nomi dei giocatori che avrebbero partecipato alle feste con delle accompagnatrici. Ad ora non emerge alcun fatto penalmente rilevante. Ma lo sputtanamento, quello sì
di Fabrizio Biasingiovedì 23 aprile 2026
Milano, lo scandalo escort e i calciatori già alla gogna

2' di lettura

L’incredibile scoperta di queste ore è che ai giocatori di calcio (e ai ricchi sportivi in generale) piace divertirsi moltissimo. Alcuni vanno nei locali alla moda. E prendono le bottiglie di champagne. E si vestono come gli Avengers. E spendono una marea di grano. E fanno “il tavolo”. E affittano il privè. E tengono noialtri poveracci a distanza di (in)sicurezza. E si circondano di nani & ballerine in quantità industriale. E “nani & ballerine” non è un modo di dire, ché a volte davvero “affittano nani” per becera goliardia.

E quasi sempre “le ballerine” non vanno a bere lo champagnino al tavolo in quanto innamorate del terzino di turno, bensì perché attratte dal loro portafoglio. E queste ragazze - non ci crederete - in genere sono di una bellezza sconvolgente. E quelle bruttarelle mica le trovi a quei tavoli. E a volte - giuro, è vero - questi calciatori passano addirittura al dopocena. E spendono altro grano, molto grano, per acrobatiche sedute di “zumba” organizzate in stanze lussuose di alberghi lussuosissimi. E - robe da matti - quasi sempre poi non scocca la fiamma dell’amore, cioè, il giorno dopo calciatore & bellezza non si mandano il messaggino con scritto «ti penso tanto e ho le farfalle nello stomaco», ma al limite «ammazza quanto mi costi».

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Non ci crederete, ma è davvero così: il giovane calciatore, anche nell’era barbara e tristissima della non-comunicazione, continua a coltivare vizi e vizietti e, addirittura, in certi casi ci dicono - si spinge persino più in là. E aspira gas friccicarelli da specie di palloncini gonfiabili per attizzarsi ancora di più. E spende altro grano. E ascolta musica discutibile. E fa di tutto per esibire il suo benessere. E continua a fare tutte quelle cose che- a leggere qua e là nell’immacolato tribunale social- noialtri al loro posto non faremmo mai! Ma chi lo sa se poi è davvero così. Ecco, tutte queste incredibili scoperte sono diventate materiale per fare un po’ di sensazionalismo e sputtanare lor signori. Il calciatore vive in una condizione di benessere lontanissima dalla nostra? E allora noi proviamo a complicargli la vita pubblicando qua e là nome e cognome del fedifrago. E fa niente se dal punto di vista della legge non c’è nulla (al massimo trattasi di questione morale), perché quelli son ricchi e siccome non ci fanno entrare nel loro privè, si meritano di finire alla gogna. E pazienza se poi a soffrire saranno mogli, fidanzate, famiglie intere: problemi loro, tanto hanno grano a strafottere per sistemare le cose e comunque chisseneimporta.

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