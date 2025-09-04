Leoncavallo e la Tari: un conto in sospeso da 800mila euro

Mentre la sinistra dei salotti bercia contro il governo Meloni per lo sgombero del Leoncavallo dopo 50 anni di occupazione abusiva, e organizza sfilate all’ombra della Madonnina contro le città dei ricchi, ecco che finalmente arriva la cifra che inchioda l’ex centro sociale alle sue responsabilità. La famosa Tari, ricordate, dovuta al comune di Milano e mai versata negli anni da chi ha occupato un immobile senza averne alcun diritto. Noi di Libero per primi avevamo sollevato la questione nel momento in cui era emerso che i famosi contenziosi con l’amministrazione riguardavano proprio la tassa sui rifiuti. Dettaglio non di poco conto visto che proprio per quelle pendenze (in aggiunta ai 3 miliardi dovuti al Ministero di risarcimento ai Cabassi, proprietari dell’immobile) non possono essere le mamme antifasciste a presentare la manifestazione di interesse perla sede alternativa di via San Dionigi ma dovrà farlo la fondazione Leoncavallo nata nel 2004 e di fatto mai operativa. Ebbene oggi si apprende che la Tari non solo pende come una spada di Damocle sul groppone degli abusivi ma dovrà essere versata per la cifra di 805mila euro e rotti a Palazzo Marino. Il dato si evince dalla risposta dell’assessorato al Bilancio (datata 3 settembre 2025) a un’interrogazione del 19 marzo scorso del consigliere della lega Samuele Piscina avente per oggetto “I Mancati introiti per tributi non pagati relativi allo stabile di via Watteau”.

In essa si precisa che l’unità immobiliare in questione è proprietà della società Orologio Srl dal 1992 e che questi ultimi hanno regolarmente versato il dovuto relativo all’Imu negli anni (compresi gli avvisi di accertamento ricevuti nel 2011, 2012, 2013 e 2021). Ben diverso il discorso Tari. «Per quanto attiene alla tassa Tari/Tarsu», si legge nel documento fornito da Piscina «l’associazione mamme del Leoncavallo Onlus che occupa l’immobile situato in via Watteau 7 risulta destinataria di 5 avvisi di accertamento per omessa dichiarazione, relativamente agli anni di imposta 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 tutti notificati in data 4/12/215 e non pagati. Anche per gli anni successivi- scrive il Comune- l’associazione non ha adempito al pagamento di quanto dovuto per la medesima tassa». Di qui il computo che vedete riportato nella tabella

TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2010-2011–2012 residuo € 261.945,00; TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2013 residuo € 109.893,00; TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2014 residuo € 103.263,23; TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2015 residuo € 45.014,88; TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2016 residuo € 41.903,00; TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2017 residuo € 41.983,00; TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2018 residuo € 41.962,00. TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2019 residuo € 42.152,00; TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2020 residuo € 26.609,00; TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2021 residuo € 14.109,00; TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2022 residuo € 25.457,00; TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2023 residuo € 25.727,00; TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2024 residuo € 25.508,00.