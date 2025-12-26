Beppe Sala-choc: dove vuole far tornare il Leoncavallo

C’è un filo rosso che lega le dichiarazioni natalizie del sindaco Giuseppe Sala: la sensazione che, mentre Milano è attraversata da problemi concreti e sempre più percepiti - sicurezza, baby gang, trasporto pubblico, carceri al collasso- , il primo cittadino sia preoccupato di tutt’altro. Del futuro del Leoncavallo, per cui il Comune ha già preparato un bando ad hoc (per l’area di via San Dionigi, sono 3 le manifestazioni di interesse arrivate, ndr) e ora intende far da intermediario con i Cabassi per favorirne un ritorno in via Watteau. E del futuro politico del centrosinistra e la costruzione della sua successione a Palazzo Marino. Non è un caso che, a margine del brindisi di Natale con la stampa, Sala abbia scelto di spendere parole tutt’altro che neutre sulla possibile candidatura di Anna Scavuzzo. Altro che semplice legittimazione istituzionale: il sindaco di fatto valorizza la sua vice, la indica come figura naturale per il dopo-Sala e ne accompagna pubblicamente l’ingresso nel dibattito politico. «Ha fatto il vicesindaco per undici anni», «ha preso una delega difficile come l’Urbanistica», «dire ‘ci sono’ significa dire ‘ci sono per le primarie’»: un riconoscimento politico esplicito, che va ben oltre la cortesia istituzionale.

Sala si spinge anche a delineare il perimetro del percorso: primarie non soltanto del Partito Democratico, ma di coalizione. E si dice pronto a «dare una mano» nel processo, salvo fare un passo indietro qualora la sua presenza dovesse «creare imbarazzo». Il confronto con il centrodestra viene invece liquidato con una battuta: «Nel centrosinistra qualcuno si fa avanti, nel centrodestra no». Una constatazione che fotografa lo stato delle cose dal punto di vista di Sala, ma che rischia di apparire distante dal clima che si respira fuori da Palazzo Marino, dove le preoccupazioni quotidiane dei cittadini restano ben presenti. Perché mentre il sindaco accompagna politicamente la sua vice – con buona pace di altri possibili aspiranti candidati come Pierfrancesco Majorino – torna con forza il tema della sicurezza. Da assessore ad interim (ruolo assunto “non per scelta”) il sindaco parla di una «scarsa efficacia del sistema penale e sanzionatorio», soprattutto per i reati predatori e di strada.