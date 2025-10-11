Cornaredo, appartamento in fiamme: 3 morti. Famiglia distrutta, un drammatico sospetto

È di tre morti, tutti della stessa famiglia, il bilancio di un incendio divampato nella notte nell'appartamento di un edificio a Cornaredo, in provincia di Milano. Intorno alle 4.30, il radiomobile della Compagnia di Corsico unitamente alla locale stazione e ai vigili del fuoco, sono intervenuti in via Cairoli dove, per cause in corso di accertamento, si è sprigionato un incendio in un appartamento al primo piano di sei, che ha causato la morte di tre membri della famiglia che vi abitava: un 88enne, una 85enne e il figlio 45enne, tornato ad abitare con i genitori dopo il divorzio.

I vigili del fuoco hanno segnalato come inagibile il palazzo e sono state evacuate 50 persone appartenenti a 17 nuclei familiari.L'appartamento è stato sottoposto a sequestro. Saranno effettuati ulteriori accertamenti da parte dei vigili del fuoco per risalire alle cause dell'incendio, di probabile natura accidentale. Sono in corso le indagini della Compagnia Carabinieri di Corsico.

Secondo le prime ricostruzioni le fiamme sarebbero divampate nella camera da letto del figlio, scaturite forse da dei cavetti. Ad accorgersene l'anziano padre, che è entrato e ha visto il 45enne avvolto dalle fiamme. Inutile la chiamata di soccorso ai vicini.

Diciannove persone sono state controllate sul posto dal personale sanitario, mentre otto sono state trasportate in ospedale per accertamenti e cure.I Vigili del Fuoco sono intervenuti con tre autopompe, un’autoscala, una autobotte, due furgoni di supporto e un funzionario tecnico. Tre vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti durante le operazioni di soccorso: uno di loro è stato trasportato in ospedale e successivamente dimesso.Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incendio.

