Ignazio La Russa passa all'attacco: "L'Aula non sia di chi non ha nulla da fare"

«Milano deve fare un salto di qualità». A quanti di voi sarà capitato di sostenere quella tesi, o di sentirla nei chiacchiericci con gli amici o nei crocchi che si formano nelle pause di lavoro? A tanti sicuramente. Ma proprio perché la sostanziale stagnazione della città da soggettiva è diventata oggettiva, con la giunta comunale imbambolata dopo le inchieste sull’urbanistica e il voto su San Siro, e il Consiglio comunale inchiodato dal centrosinistra sulla linea di Gaza, come i fanti nelle trincee durante la prima Guerra mondiale, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha pensato bene di mettere quel tema (il salto di qualità della città) al centro del dibattito politico.

«Non voglio criticare La giunta che c’è adesso, ma quella che verrà dopo com’è naturale, deve fare di più», sottolinea la seconda carica dello Stato, intervenendo al XVI Forum nazionale dei giovani imprenditori di Confcommercio, a Milano. Ma soprattutto, per La Russa, c’è bisogno «di un maggior coinvolgimento» dei giovani e dei cittadini alla politica locale, e «il Consiglio comunale non può essere un luogo per chi- non tutti - non ha altro da fare nella vita». Per l’esponente di Fdi, che non ha mai rinunciato alla propria visione politica in nome del ruolo istituzionale ricoperto, «il candidato a sindaco può essere civico o politico, ma non bisogna pensare solo al sindaco. C’è bisogno di pensare all’intera compagine politica. A volte il primo cittadino è buono, ma la compagine politica non è completamente all’altezza, e io vorrei che lo fosse, tutta».