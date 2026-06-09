Libero logo
Roland Garros
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Milano, stupro di gruppo su una studentessa spagnola: chi sono le 4 belve

martedì 9 giugno 2026
Milano, stupro di gruppo su una studentessa spagnola: chi sono le 4 belve

2' di lettura

Quattro ragazzi contro una studentessa, straniera: un altro stupro, brutale, sconvolge Milano. La vittima è una studentessa universitaria 20enne spagnola, che era in Erasmus: la ragazza ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso al termine di una serata trascorsa in una discoteca in via Corelli, alla periferia est del capoluogo lombardo. 

La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, e la Squadra mobile della Polizia stanno indagando per arrivare ad identificare gli aggressori, quattro o cinque in tutto, che avrebbero abusato della giovane fuori dal locale e poi in un'auto, in una zona appartata. La ragazza, dopo le violenze, accompagnata da un'amica è andata in ospedale, dove gli abusi sono stati accertati, e poi in Questura a denunciare. 

Da quanto è stato ricostruito, la giovane, che frequentava col progetto Erasmus una nota università milanese, era andata in discoteca per passare una serata di divertimento con una sua amica più grande. Sarebbe stata agganciata già dentro il locale da alcune persone che, in seguito, approfittando di un momento di lontananza dell'amica,  l'hanno portata all'esterno trascinandola poi in una via appartata e infine dentro una macchina, dove avrebbe subito le violenze sessuali di gruppo. 

La studentessa in stato di choc è stata portata, poi, da un'amica in taxi in un ospedale per le visite. Gli abusi sono stati accertati dalla clinica Mangiagalli specializzata in casi di questo genere. Nelle ore successive la denuncia alla Polizia. E' stato subito attivato il "codice rosso" ed è stato aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, coordinato dal pool di contrasto ai reati sessuali, guidato dalla pm Letizia Mannella. La ragazza è stata anche ascoltata a verbale per ricostruire le terribili violenze subite e ha cercato di fornire dettagli utili sugli stupratori. E successivamente è rientrata in Spagna dalla sua famiglia. Inquirenti e investigatori stanno lavorando da giorni per arrivare ad individuare gli autori. 

tag
the beach milano
via corelli milano
stupro
violenza sessuale
milano
erasmus

Fragilità Jannik Sinner, "microbioma intestinale": i rumors sul male che affonda il campione

Una morte atroce Gianluca ucciso a Milano: "Decine di coltellate". Tra gli indagati anche un rapper: ecco chi è

Lo scontrino che fa discutere Milano, lo scontrino della polemica: "Pensavamo di essere a Dubai, 18 euro per la colazione"

ti potrebbero interessare

Milano, lo scontrino della polemica: "Pensavamo di essere a Dubai, 18 euro per la colazione"

Milano, lo scontrino della polemica: "Pensavamo di essere a Dubai, 18 euro per la colazione"

Il finale onirico del sindaco Sala...

Il finale onirico del sindaco Sala...

Simona Bertuzzi
Aumentano i milanesi, ma sono stranieri: il gioco sporco del Pd

Aumentano i milanesi, ma sono stranieri: il gioco sporco del Pd

Enrico Paoli
Milano, clicca sul finto sms Atm e cade nella truffa: quanti soldi perde in un secondo

Milano, clicca sul finto sms Atm e cade nella truffa: quanti soldi perde in un secondo

Redazione