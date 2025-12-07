Libero logo
Milano, polemica per l'Ambrogino ai carabinieri: spunta il murales dedicato a Ramy

domenica 7 dicembre 2025
Polemica contro l'Ambrogino d'Oro ai carabinieri. Nella mattinata in cui viene consegnata dal Comune di Milano la massima onorificenza concessa a chi ha dato lustro alla città, ecco che a pochi metri dal teatro Dal Verme - proprio dove si tiene la cerimonia - è apparso su un'edicola un manifesto dedicato a Ramy Elgaml. Si tratta del ragazzo del quartiere Corvetto morto dopo un inseguimento da parte dei carabinieri.

A realizzare l'opera è stata l'artista Cristina Donati Meyer. Nel manifesto di vede Ramy che fa il segno della vittoria e tiene in mano un cartello con la scritta, 'Chiediamo pane e cultura e ci date polizia'. "Un gesto necessario, prima della cerimonia dell'Ambrogino d'Oro - ha spiegato l'artista sui social -, che premierà il reparto coinvolto in quella notte ancora piena di domande. Sono profondamente in disaccordo con questa scelta istituzionale. Quando la verità è ancora sospesa, celebrare è pericoloso. L'arte può ricordarlo". 

Premiano i carabinieri? Sceneggiata: Gorini con la t-shirt per Ramy

Durante la cerimonia degli Ambrogini d’oro al Teatro Dal Verme, la storia di Ramy Elgaml – il 18enne morto i...

Una protesta che però ha scatenato non poche reazioni. "L'Arma deve essere tenuta lontana da ogni tipo di polemica. L'Ambrogino consegnato oggi al Nucleo Radiomobile dei Carabinieri è il riconoscimento della città al loro straordinario lavoro; si tratta di un gesto di fondamentale importanza da parte della collettività perché parliamo di donne e uomini in prima linea a difesa della nostra sicurezza, in una città come Milano, ai primissimi posti tra le città meno sicure d'Italia", ha detto senza mezzi termini il deputato di Fratelli d'Italia Stefano Maullu

Andrea Parrino