Milano, polemica per l'Ambrogino ai carabinieri: spunta il murales dedicato a Ramy

Polemica contro l'Ambrogino d'Oro ai carabinieri. Nella mattinata in cui viene consegnata dal Comune di Milano la massima onorificenza concessa a chi ha dato lustro alla città, ecco che a pochi metri dal teatro Dal Verme - proprio dove si tiene la cerimonia - è apparso su un'edicola un manifesto dedicato a Ramy Elgaml. Si tratta del ragazzo del quartiere Corvetto morto dopo un inseguimento da parte dei carabinieri.

A realizzare l'opera è stata l'artista Cristina Donati Meyer. Nel manifesto di vede Ramy che fa il segno della vittoria e tiene in mano un cartello con la scritta, 'Chiediamo pane e cultura e ci date polizia'. "Un gesto necessario, prima della cerimonia dell'Ambrogino d'Oro - ha spiegato l'artista sui social -, che premierà il reparto coinvolto in quella notte ancora piena di domande. Sono profondamente in disaccordo con questa scelta istituzionale. Quando la verità è ancora sospesa, celebrare è pericoloso. L'arte può ricordarlo".