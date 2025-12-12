Sciopero generale, cartello-choc contro Meloni: "Mussolini in gonnella"

Tre indizi fanno una prova: la sinistra prova a etichettare il governo di "fascismo" per nascondere la proprio incapacità di fare opposizione. "Il governo Meloni è nemico della Costituzione perché vuole controllare giudici, giornalisti e università - ha detto Tomaso Montanari - ed è contro la Corte dei Conti che muove rilievi sul Ponte di Messina, capolavoro della ciarlataneria mannara di Matteo Salvini. L'Italia ripudia la guerra e ripudia questo governo fascista votato da una minoranza della nazione", ha aggiunto Montanari, secondo cui "questo governo ha una cultura profondamente fascista" e "lo sciopero di oggi ha un significato politico, perché la Costituzione ha un significato politico, rimuovere gli ostacoli all'uguaglianza, e questa legge finanziaria fa esattamente il contrario".

A Milano, invece, è spuntato fuori un messaggio al veleno durante il corteo della Fiom-Cgil per lo sciopero generale. Un cartello - che ritrae la premier Giorgia Meloni, con il fez e il manganello - recita: "Buttiamo giù il governo Meloni Mussolini in gonnella".