Sondaggio Mentana, scontro Meloni-Trump: il trionfo del premier in queste cifre

Lunedì, tempo di sondaggi al TgLa7 condotto da Enrico Mentana. E oggi, lunedì 29 giugno, Mitraglietta propone una rilevazione firmata Swg dedicata allo scontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump che si è consumato nelle ultime settimane, scontro innescato dalle feroci e farneticanti affermazioni del presidente Usa contro il premier. E il sondaggio è dolcissimo per la leader FdI: la stragrande maggioranza degli italiani sta con lei.
Si parte da quanto sostenuto da Trump, ossia che Meloni al G7 di Evian lo avrebbe implorato per scattare una foto insieme: affermazione ritenuta non credibile dal 60% del campione, solo il 20% degli interpellati la ritiene potabile, il 20% non si esprime. Dunque, per il 71% del campione Meloni ha fatto bene a rispondere in modo duro alle sparate di Trump: solo il 14% ritiene che il premier abbia sbagliato, il 15% non si esprime. E ancora, per il 70% degli intervistati è stata corretta la solidarietà espressa dagli altri leader politici a Meloni.
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Dunque le cifre sul gradimento di Trump in Italia: tra gli elettori di centrodestra era al 63% nel gennaio 2025, mentre ora è crollata al 16 per cento. Tra tutti gli elettori, a gennaio '25 il gradimento del tycoon era al 31% mentre ora langue al 9 per cento. Insomma, Trump non lo sopporta nessuno, o quasi.
Per quel che riguarda il rapporto tra Italia e Stati Uniti, solo il 12% del campione ritiene che siano compromessi. Il 63% sostiene che siano in crisi, ma solo temporaneamente. Il 22% pensa che i rapporti siano stabili mentre un misterioso 3% afferma che siano migliori rispetto al passato.
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Infine, una domanda sul rapporto "speciale" tra Meloni e Trump, il rapporto del passato. Il 12% del campione sostiene che Meloni ne abbia tratto vantaggio; il 36% afferma che Meloni ha fatto bene a coltivare quel legame, pur senza trarre particolari vantaggi. Per il 39% del campione il tentativo era sbagliato. Il 13% non si esprime. Ma l'aritmetica non mente: per la maggioranza degli interpellati, Meloni non ha sbagliato nulla, al netto dei risultati. Insomma, per il premier un sondaggio dolce, clamorosamente positivo. Un sondaggio che, per inciso, smentisce in modo roboante una delle ultime sparate di The Donald, secondo cui Meloni avrebbe tentato di ricucire con lui per questioni di consenso. No, la vicinanza a Trump non paga. E il sondaggio Swg lo certifica.