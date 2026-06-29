Sondaggio Mentana, scontro Meloni-Trump: il trionfo del premier in queste cifre

Lunedì, tempo di sondaggi al TgLa7 condotto da Enrico Mentana. E oggi, lunedì 29 giugno, Mitraglietta propone una rilevazione firmata Swg dedicata allo scontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump che si è consumato nelle ultime settimane, scontro innescato dalle feroci e farneticanti affermazioni del presidente Usa contro il premier. E il sondaggio è dolcissimo per la leader FdI: la stragrande maggioranza degli italiani sta con lei.

Si parte da quanto sostenuto da Trump, ossia che Meloni al G7 di Evian lo avrebbe implorato per scattare una foto insieme: affermazione ritenuta non credibile dal 60% del campione, solo il 20% degli interpellati la ritiene potabile, il 20% non si esprime. Dunque, per il 71% del campione Meloni ha fatto bene a rispondere in modo duro alle sparate di Trump: solo il 14% ritiene che il premier abbia sbagliato, il 15% non si esprime. E ancora, per il 70% degli intervistati è stata corretta la solidarietà espressa dagli altri leader politici a Meloni.