Meteo, grandinate e fenomeni estremi: dove l'allerta è massima

Massima allerta in Lombardia, dove le previsioni meteo non promettono nulla di buono. Già dal pomeriggio di lunedì 29 giugno sono attese intense precipitazioni, con il rischio di forte grandine. L'allerta gialla (ordinaria) durerà fino alla mezzanotte. Il motivo? Rischio temporali e rischio idrogeologico (questo a partire dalle ore 16) diramata dal Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. Si invitano dunque i cittadini e le cittadine a fare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Più nel dettaglio, si prevede l'innesco di condizioni instabili, che si attiveranno sin dalle prime ore del pomeriggio sui rilievi alpini, prealpini e Appennino, per poi estendersi in maniera sparsa, nelle ore tardo pomeridiane alla pianura: dapprima sulla parte centro-occidentale e successivamente, tra tardo pomeriggio e inizio sera, anche la fascia della Bassa Pianura Centro-Orientale. I fenomeni, a carattere di rovescio e temporale, saranno accompagnati da significativi rinforzi di vento, con raffiche che localmente potranno raggiungere i 60-80 km/h durante gli episodi più acuti e cumulate di pioggia tra 30 e 50 mm. In serata probabile attenuazione della fase perturbata sui rilievi alpini e prealpini; sulla fascia di bassa pianura e Appennino rimarranno invece attivi nuclei temporaleschi sparsi, localizzati con maggior probabilità sulla parte della Pianura Orientale.