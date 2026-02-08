Ramy, arrestato per furto l'amico che guidava lo scooter su cui morì

È stato arrestato nella serata di sabato 7 febbraio Fares Bouzidi. Il 23enne tunisino che era alla guida del T-Max su cui morì il 24 novembre 2024, al termine di un inseguimento dei carabinieri, il suo amico Ramy Elgaml, è finito in manette con l'accusa di furto. Bouzidi nella tarda serata di ieri è stato notato insieme a un complice, mentre in modo sospetto spingevano in strada una moto Yamaha dal valore di circa 15mila euro. Gli agenti delle volanti sono riusciti a intercettarli in via Pirandello. Alla vista dei poliziotti hanno provato a scappare, ma sono stati bloccati e arrestati per furto aggravato in concorso. Indagati per lo stesso reato anche altri due ragazzi, che avrebbero fatto da palo. Lunedì mattina il processo per direttissima.

Immediata la reazione di Fratelli d'Italia: "Ringrazio gli agenti della Polizia di Stato per questo arresto. Cosa diranno ora Majorino, Rozza & C. che per mesi, anche durante le manifestazioni al Corvetto, si sono schierati apertamente dalla parte dei ragazzi? Inoltre Sala e Gabrielli, sull'episodio della morte di RAMY, avevano contestato e accusato l'Arma dei Carabinieri di aver svolto quella sera un inseguimento troppo lungo e anche pericoloso. Ricordo che Fares Bouzidi, già condannato a 2 anni e 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale, la sera dell'incidente del novembre 2024 era stato trovato con in tasca 1.000 euro contanti, una catenina d'oro spezzata, un coltello a serramanico, una bomboletta spray al peperoncino e forse anche un passamontagna sotto al casco".