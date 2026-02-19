Milano-Cortina, vicino a piazzale Loreto spunta l'"Olimpiccato": l'ultima provocazione

Come farsi mancare le provocazioni durante Milano-Cortina? L'ultima è firmata dallo street artist Riccardo Gaffuri. È lui l'autore dell'"Olimpiccato". L'opera mostra cinque cerchi delle Olimpiadi che diventano cinque ganci da cui penzolano dei fantocci impiccati. Una realizzazione apparsa su una costruzione bianca tra piazzale Loreto e via Costa, non distante dal luogo in cui fu impiccato Benito Mussolini il 28 aprile 1945.

Una provocazione a tutti gli effetti su cui però Rigaff si difende: "La mia non è una visione negativa delle Olimpiadi, anzi. In quest’opera lo scopo è esaltare il senso di unione, fratellanza e pace che scaturisce dalla bandiera olimpica. I cinque cerchi simboleggiano i cinque continenti e sappiamo perfettamente che in ognuno di essi si nasconde il male, la sopraffazione, la mancanza di libertà".

