Milano-Cortina, vicino a piazzale Loreto spunta l'"Olimpiccato": l'ultima provocazione

Come farsi mancare le provocazioni durante Milano-Cortina? L'ultima è firmata dallo street artist Riccardo Gaffuri. È lui l'autore dell'"Olimpiccato". L'opera mostra cinque cerchi delle Olimpiadi che diventano cinque ganci da cui penzolano dei fantocci impiccati. Una realizzazione apparsa su una costruzione bianca tra piazzale Loreto e via Costa, non distante dal luogo in cui fu impiccato Benito Mussolini il 28 aprile 1945.
Una provocazione a tutti gli effetti su cui però Rigaff si difende: "La mia non è una visione negativa delle Olimpiadi, anzi. In quest’opera lo scopo è esaltare il senso di unione, fratellanza e pace che scaturisce dalla bandiera olimpica. I cinque cerchi simboleggiano i cinque continenti e sappiamo perfettamente che in ognuno di essi si nasconde il male, la sopraffazione, la mancanza di libertà".
E ancora: "Ognuno, chi più chi meno, deve fare i conti con i propri scheletri nell’armadio. Ho voluto rappresentare le forze del bene, custodite dai cerchi, che contaminano con i loro colori di armonia e pace le forze del male, rappresentate dai corpi penzolanti verso il basso: corpi senza nome, anonimi, ma che ognuno di noi può immaginare nella propria mente".