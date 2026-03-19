Milano, violenza pro-Pal in Centrale? Fermati 6 antagonisti del centro sociale regolarizzato da Beppe Sala

La violenza come metodo, le forze dell’ordine come bersaglio. Perché le divise sono lo Stato, quindi il governo. Dunque l’assalto dei pro-Pal contro Polizia e Carabinieri, andato in scena alla stazione Centrale di Milano il 22 settembre scorso, non è stato un caso, ma «l’espressione di un modo ostile di percepire le istituzioni» e di «ravvisare nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza un limite alla libera manifestazione del pensiero». A certificare il fatto che quella dei pro-Pal non è mai una semplice protesta, ma una chiara strategia eversiva, dando corpo a chi chiede maggiori controlli, è la gip di Milano, Giulia D’Antoni, riportando quei concetti nell’ordinanza con cui ha disposto misure cautelari dell’obbligo di dimora e di firma a carico di sei giovani accusati di vari reati, tra cui resistenza aggravata, lesioni ai danni di alcuni agenti, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi improprie. E ha fissato per altri otto indagati gli interrogatori preventivi, prima di decidere, per il 25 marzo.

La Procura aveva chiesto 14 misure: tra le richieste più pesanti ce ne erano alcune di arresti domiciliari. Nell’inchiesta, coordinata dalla pm Francesca Crupi e condotta dalla Digos, che in questi mesi ha analizzato i filmati e lavorato alle identificazioni, figurano 17 indagati, che hanno dai 20 ai 69 anni. Altri 27 sono stati denunciati, mentre in cinque, tra cui due minori e due studentesse universitarie, erano stati arrestati in flagranza e poi liberati. Un agente, si legge negli atti, è rimasto colpito «ripetutamente» con la «punta metallica di un ombrello» al «volto e alla gola» per tentare di forzare «il blocco» delle forze dell’ordine a presidio della stazione. Poi, ancora «calci» e un poliziotto spinto «all’interno della folla tumultuosa» e lì aggredito, «privato dello scudo» e dello sfollagente. E poi pugni, transenne lanciate, colpi con «l’asta di una bandiera» e con una «grande asta di ferro», lanci di sampietrini, fumogeni e torce.