Gli “Ultra Dollar” arrivano alla Milano Art Week 2026

Durante la Milano Art Week 2026, Cupydo e Cape Best danno vita a un raro dialogo artistico: due visioni apparentemente lontane che si incontrano per celebrare la rigenerazione della materia e del significato. Da un lato c’è Cupydo, l’artista mascherato dal passamontagna giallo, una delle figure più provocatorie e riconoscibili dell’arte ultracontemporanea italiana. Fondatore del movimento Coesionismo, che rifiuta i confini tra discipline e linguaggi, la sua ricerca parte da un gesto radicale: utilizza banconote vere come tela, sovvertendo il simbolo stesso del valore economico per trasformarlo in energia visiva e valore culturale. Nascono così gli “Ultra Dollar”, frammenti di denaro che diventano potenti dichiarazioni artistiche. Dall’altro lato c’è Cape Best, realtà nata dal fascino del viaggio e della scoperta, con un legame viscerale con il Sudafrica. Specializzata nel recupero di materiali antichi e vissuti, Cape Best seleziona legni che hanno già attraversato vite intere – segnati dal tempo, dal clima, dalle mani che li hanno toccati – e li trasforma in cornici e complementi d'arredo di straordinaria intensità. Non si tratta solo di riuso: è una vera e propria filosofia che restituisce dignità e memoria alla materia. In questa collaborazione, gli Ultra Dollar di Cupydo trovano la loro casa ideale proprio nelle cornici di legno di recupero di Cape Best. Due storie di rinascita si fondono in un unico racconto: il denaro, consumato e svalutato dal suo stesso uso, e il legno, segnato dagli anni, si incontrano per generare qualcosa di nuovo, vivo e carico di significato.

La Venere di Cupydo colpita ancora: l’opera simbolo del sottopasso di Molino Dorino data alle fiamme Al Cupydo's Way Museum , il museo a cielo aperto del sottopasso di Molino Dorino , la Venere di Cupydo torna al cent...



«Vederle incorniciate nei loro legni di recupero è stato naturale» racconta Cupydo. «Due storie di rinascita che si incontrano. Ogni cornice non custodisce solo un’opera, ma un dialogo profondo tra materia, viaggio e intenzione. È qui che l’arte trova davvero casa». La collezione sarà esposta per tutta la durata della Milano Art Week nello showroom Cape Best di Viale Aretusa 37 a Milano, che per l’occasione si trasforma in una galleria temporanea aperta al pubblico. Il momento clou è previsto per sabato 18 aprile: open day con porte aperte senza prenotazione. Sarà possibile ammirare l’intera serie dal vivo e acquistare i pezzi unici in sede. Una selezione molto limitata di soli 4 opere sarà invece disponibile online sul sito ufficiale. In un’epoca in cui tutto sembra veloce e usa-e-getta, questa collaborazione ci ricorda che l’arte più potente nasce proprio dal recupero, dalla memoria e dalla capacità di vedere valore dove altri vedono solo scarto. Un incontro che non è solo estetico, ma profondamente etico e poetico.