Riparte la giostra dei concerti: San Siro in allerta...

Sabato prossimo, con il concerto di Tiziano Ferro allo stadio Meazza, riparte la giostra dei grandi eventi nel quadrante di San Siro. Fra giugno e settembre sono in programma 32 appuntamenti, ripartiti fra la Scala del calcio, l’ippodromo La Maura e quello del Galoppo. Se si considerano anche gli eventi alla Fiera di Rho, al Parco della Musica di Segrate (in via di definizione), e le date all’Unipol Forum di Milano Santa Giulia il quadro che ne viene fuori è quella di una Disneyland delle sette note.

Milano che ride e si diverte, insomma. Ma c’è anche una Milano che subisce, e patisce, il divertimento degli altri. Chi abita nella zona di San Siro sa perfettamente che per 32 sere, di un fatto un mese su tre, dovrà armarsi di pazienza, se vuole tornare a casa la sera. Altrimenti meglio scappare al mare o in montagna.

Ma al di là della soluzione drastica (diciamo per pochi, anzi pochissimi) i milanesi di San Siro dovranno rileggersi il piano mobilità e trasporti messo a punto dall’amministrazione comunale, essendo quello del 2024, e sperare che funzioni, senza stecche. Il documento dell’amministrazione comunale si pone l’obiettivo di far realizzare gli eventi in sicurezza, limitare al massimo i disagi per i residenti, diminuire il più possibile il traffico veicolare privato, impedire la sosta selvaggia favorendo l’utilizzo di parcheggi in struttura e rafforzando i controlli in strada, potenziare l’offerta di trasporto pubblico agevolando l’arrivo degli spettatori con i mezzi e con l’individuarne piani specifici per l’indirizzamento dei flussi in entrata e in uscita. Le intenzioni sono belle, ma l’applicazione pratica, molto spesso, non collima con la teoria.

Perché avere tre spazi per i grandi eventi racchiusi all’interno dello stesso perimetro, con numeri significativi (alla Maura la capienza e di 78.500 spettatori), è un problema che non risolvi certo con un piano standard, ripetuto a loop, senza la piena condivisione dei residenti del quartiere. Riparte la giostra, e ripartono le polemiche.