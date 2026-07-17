Milano, "bastonate in piazza San Materno, è ora di dire basta!": lo sfogo dopo l'ennesima rissa

"Bastonate in piazza San Materno, è ora di dire basta!!!": lo sfogo è di Marco Cagnolati, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, in riferimento a quanto successo nelle scorse ore a Milano. "Mi è appena stato inviato il video della violenta lite avvenuta in Piazza San Materno (Zona Casoretto - P.zza Durante): persone che si affrontano con pezzi di legno e un coltello, davanti a bambini, anziani e residenti", ha scritto Cagnolati a corredo del video della rissa, pubblicato su Facebook.

"Avevo denunciato con forza il progressivo peggioramento della sicurezza in questa zona - ha aggiunto il consigliere -. Le immagini di ieri dimostrano che quegli allarmi erano purtroppo fondati. Continuare a ignorare il problema significa mettere a rischio i cittadini: Milano è sempre più ostaggio di degrado, violenza e criminalità. Per questo ho presentato in Consiglio comunale un documento per chiedere un rafforzamento della sicurezza, con una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine, controlli più frequenti e interventi concreti per restituire tranquillità ai residenti".

Secondo Cagnolati, dunque, "bisogna ripristinare l’operazione Strade Sicure, potenziare il sistema di video-sorveglianza cittadina, coordinarsi con il tavolo dell’ordine e della Sicurezza Pubblica per richiedere presidi interforze e pattugliamenti più frequenti, e tutto questo è di competenza del sindaco, e il sindaco lo può richiedere anche domani! L’Amministrazione comunale smetta di minimizzare e intervenga subito. I cittadini hanno diritto a vivere in sicurezza e di certo su questo non intendo mollare, continuerò a battermi in Consiglio comunale perché questo accada!".