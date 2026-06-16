Milano, inchiesta urbanistica: tutti assolti, altro flop delle toghe"

Tutti assolti gli otto imputati coinvolti nella costruzione della "Torre Milano" di via Stresa, uno dei progetti finiti nel mirino della maxi inchiesta sulla gestione urbanistica in città. Secondo il giudice della settima sezione penale del tribunale di Milano, Paola Braggion, "il fatto non costituisce reato". Si tratta del primo verdetto da quando sono cominciate le indagini, più di tre anni fa. Anche se le motivazioni della sentenza sono previste tra 90 giorni, il tribunale di Milano ha comunque anticipato in una nota i motivi del verdetto.

Gli imputati, in particolare, avrebbero agito sulla base delle regole che c’erano negli anni scorsi e che solo di recente sono cambiate. Inoltre, per i giudici, avrebbero sempre lavorato in buona fede. “Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, atteso che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e finanche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione”, hanno spiegato i magistrati. Che poi hanno aggiunto: "La prassi consolidata del Comune di Milano (...), avvallata dall'Avvocatura Comunale fino dal 2002, ratificata fino al 2023 e sostenuta dalla pacifica giurisprudenza amministrativa dei Tar e del Consiglio di Stato, consentiva l'intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato” alla società.