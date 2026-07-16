Milano-choc, "ha difeso sua sorella: come lo hanno ridotto i maranza"

Derubata mentre pranzava al ristornante, ma il ladro viene inseguito e fermato da un passante. È accaduto ieri da Casa Sorbillo, in centro a Milano. Vittima una turista americana di 38 anni, alla quale un 40 enne ha sottratto il portafoglio con documenti e altri effetti personali. Dopo aver urtato la sedia della donna facendo cadere la borsa, l’uomo ha approfittato della confusione per prendere il portafoglio e fuggire. Un cittadino che ha assistito alla scena lo ha inseguito, bloccandolo in via San Pietro all’Orto. Poi sono intervenuti gli agenti di polizia. Si è risolto tutto con un taglio al braccio e un grosso spavento ma poteva avere conseguenze ben peggiori l’aggressione messa in atto lunedì sera nei confronti di un ragazzo italiano di 19 anni nel quartiere Forlanini a Milano. Tutto, come ha raccontato a Libero la madre del giovane, ha avuto inizio nella serata di domenica quando suo figlio Giovanni (nome di fantasia) si trovava in piazza Carnelli con alcuni amici.

Una serata come tante in questa torrida estate milanese se non fosse che all’improvviso alcuni giovani nordafricani si sono avvicinati al gruppo e hanno cominciato ad importunare due ragazze. «Mio figlio le ha difese ed insieme ai suoi amici è riuscito ad allontanare i molestatori». Ma quando sembrava che fosse tutto risolto invece i nordafricani hanno deciso di prendersi la rivincita. «Lunedì sera infatti Giovanni era tornato per fare quattro chiacchiere con gli amici sempre in piazzale Carnelli» spiega la madre raccontando che questa volta però con lui c’era anche la sorella. Una presenza che, come vedremo, giocherà un ruolo fondamentale in questa brutta storia. «Secondo quello che mi hanno raccontato alcune persone presenti sul posto i nordafricani si sono presentati in otto e ad un segnale convenuto sui sono scagliati contro mio figlio». Una scena drammatica che ha visto il giovane schivare due coltellate dirette al collo. «Il terzo fendente però non è riuscito a evitarlo proprio perché stava cercando disperatamente di difendere la sorella».